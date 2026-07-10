El nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba apuesta por la atención ciudadana como principal objetivo

José María Bellido, junto a José Luis Delgado, durante la toma de posesión de éste como nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba, José Luis Delgado, que ha tomado posesión del cargo este viernes en un acto presidido por el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y ante numerosas autoridades civiles y militares, ha asegurado que "la atención ciudadana va a ser el principal objetivo" que le guiará, es decir, "atender a las demandas ciudadanas e intentar darles una respuesta, lo más inmediata y eficaz" posible, "o canalizarla hacia quien corresponda".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras tomar posesión del cargo, Delgado ha reconocido que los retos a los que se enfrenta la Policía Local son de carácter inmediato, ya que "de la noche a la mañana ocurren inundaciones, incendios y esos son los retos diarios", aclarando que "en la Policía no hay un reto a largo plazo" en el sentido tradicional del término.

Delgado ha dicho que su estrategia de actuación tendrá como finalidad "dejar esto un poquito mejor de lo que yo lo encuentro y, si puede ser, mucho mejor que yo lo encuentro, para quien me suceda en el puesto, dentro de nueve años".

Delgado ha destacado que posee una amplia trayectoria previa en Córdoba, habiendo desarrollado "19 años de trabajo" en la capital cordobesa como miembro de la Policía Nacional, desempeñando funciones como inspector, inspector jefe y comisario durante dos años.

El nuevo jefe de la Policía Local ha explicado que su incorporación a este nuevo cargo viene motivada por la confianza depositada en él por el alcalde, a lo que se suma que Córdoba es su "tierra" y que en ella se siente "a gusto", pues en ella está toda su familia, y todo ello ha propiciado el que haya renunciado a un próximo ascenso en la Policía Nacional para asumir esta nueva responsabilidad.

Respecto a si cree que la Policía Local precisa mas recursos, Delgado ha indicado que antes de solicitar más plantilla o vehículos hará un análisis de la situación actual, señalando que "hay una cosa que se suele aprender cuando llegas a una plantilla y ya he pasado por algunas, que es hacer un análisis de situación", tras el cual se sentará con el alcalde para definir conjuntamente "hacia dónde quiere llevar Córdoba y qué parte de implicación tiene la Policía Local en ese camino".

RESPALDO DEL ALCALDE

Por su parte y también en declaraciones a los periodistas, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado positivamente el relevo en la Jefatura de la Policía Local, destacando que José Luis Delgado, nuevo responsable del cuerpo, "ha renunciado a una carrera en la Policía Nacional", cuando "estaba a un paso de ser comisario principal", para asumir este cargo en Córdoba, lo que ha considerado "una garantía de que es un magnífico profesional".

Bellido ha aprovechado para rendir homenaje a sus antecesores en el cargo, tanto a Antonio Serrano, jefe durante décadas, como a Juan Díaz, quien ha dirigido el cuerpo en el último año de forma eventual. Así, el alcalde ha destacado que Serrano "transmitía una enorme tranquilidad" gracias a su "profesionalidad, dominio de la materia y de la ciudad, propio de la experiencia", mientras que Díaz ha destacado por su "enorme profesionalidad y dedicación, de 24 horas, 365 días al año".

En cuanto al nuevo jefe de la Policía Local, Bellido ha subrayado que cuenta con "estudios en todas las disciplinas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y con el mando de cuerpos policiales", lo que le permitirá liderar el proceso de "modernización" que pretende impulsar. El alcalde ha insistido en que uno de los retos principales es "dar un salto de calidad en la Policía Local, como lo estamos dando, hacia una modernización del cuerpo, incorporando las nuevas tecnologías, incorporando nuevos métodos".

Más allá de sus méritos profesionales, Bellido ha destacado las cualidades humanas de Delgado, afirmando que "tiene el cariño y el respeto de todos los que han trabajado con él a lo largo de ya una dilatadísima trayectoria", algo que ha calificado como "impagable". El alcalde ha expresado su convicción de que "va a tener ese mismo respeto por parte de la plantilla de la Policía Local, y ese mismo cariño por parte de los que van a ser desde el día de hoy sus compañeros".

Por último, ha manifestado su satisfacción por la resolución de este cambio de mando, considerando que supone "un trasvase de un jefe histórico de la Policía Local, como ha sido Antonio Serrano, a una persona que estoy convencido que también va a hacer historia en la Policía Local, como José Luis Delgado, y que lo va a hacer por el bien de todos nosotros y con la vocación de servicio público que ha demostrado" a lo largo de su carrera profesional.

CURRÍCULUM DE DELGADO

El comisario José Luis Delgado Ortega, que ha tomado posesión este viernes como intendente principal jefe de la Policía Local de Córdoba, inició su carrera profesional en el Cuerpo Nacional de Policía en el año 1995 como alumno de la Escala Básica. Ascendió a Inspector en 1999, a Inspector Jefe en 2011 y alcanzó el rango de comisario en diciembre de 2018.

Ha estado al frente de unidades operativas en Córdoba, Algeciras (Cádiz) o Sevilla, ocupando puestos clave como jefe de la Comisaría de Motril (Granada), jefe de Operaciones, jefe de Brigada Provincial de Información o jefe de Brigada de Seguridad Ciudadana.

Delgado es ingeniero técnico de Minas por la Universidad de Córdoba (UCO), diplomado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca y tiene un máster en Dirección Estratégica de Seguridad Pública. Su perfil se completa con una extensa formación especializada en áreas como la lucha contra el blanqueo de capitales, la ciberdelincuencia, antiterrorismo, tráfico de armas, la Ciencia Forense o la planificación de dispositivos de seguridad para grandes eventos.

Por otra parte, ha impartido formación en materia de Seguridad Ciudadana o técnicas y tácticas de procedimientos en operativos policiales, y cuenta con un amplio catálogo de reconocimientos públicos. Entre ellos, dos Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco, la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, la Cruz del Mérito Militar, la Medallas de Oro de la ciudad de Motril, la Medalla de Oro de la ciudad de Algeciras, o la Medalla de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, entre otros.