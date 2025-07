El nuevo presidente de la Audiencia de Córdoba se marca como "prioridad" que "la Justicia se acerque a la ciudadanía"

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, que ha tomado este miércoles posesión del cargo en la Ciudad de la Justicia, en un acto presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dicho que su "prioridad" será "que la Justicia se acerque a la ciudadanía" y que ésta "nos acoja con alegría", porque "no somos diferentes al resto de los ciudadanos".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Pareja, quien ha tomado posesión ante la Sala de Gobierno del TSJA, a la vez que ha jurado su cargo como miembro nato de la misma Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz, apadrinado por el magistrado jubilado del Tribunal Supremo (TS) Benito Gálvez, y por el hasta ahora presidente de la Audiencia cordobesa, Francisco Sánchez Zamorano, ha puesto como ejemplo su idea de "intentar acercar la Justicia a los adolescentes", específicamente entre "los alumnos de Secundaria".

En concreto, Pareja quiere "promocionar el proyecto 'Educar en Justicia' del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desplazándose los magistrados por los colegios, para que nos conozcan", y también "promover la creación de un premio para la mejor redacción relacionada con la Administración de Justicia. Es una forma de educarles" respecto a que "la Justicia es el tercer poder del Estado y que es beneficioso para la sociedad, porque va a resolver sus problemas, los que no puedan resolver ellos solos".

Pareja, que ha querido "agradecer la confianza" del CGPJ con su nombramiento, ha asegurado que asume el cargo "con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas por la Justicia, sobre todo intentar acercarla lo máximo posible a los ciudadanos, porque son los verdaderos destinatarios del servicio público".

De igual forma, pretende "acercar lo que es la institución judicial a Córdoba y a sus ciudadanos, de tal manera que mantendré unas relaciones fluidas con todas las autoridades y estaré siempre dispuesto para colaborar en todo lo que sea necesario en beneficio de la Administración de Justicia".

Para ello tiene ya "muchas ideas" y "muchos proyectos", que irá "poniendo en marcha en la medida en que se pueda hacer, dada la gran trascendencia actual de cambios legislativos y organizativos de la Justicia. Pero los cambios siempre hay que afrontarlos con una mentalidad abierta y con optimismo. De nada sirve lamentarse. Cambias, te adaptas y lo haces lo mejor posible, no hay otra solución".

MEDIOS "NO SUFICIENTES"

En cuanto a si son suficientes los medios con los que cuenta la Justicia en Córdoba, Paraja ha argumentado que, "si fuesen suficientes habría más jueces y habría más funcionarios", y "si no los hay, es porque los medios no son suficientes. Los juzgados sufren en algunos momentos, no colapso, sino sobrecarga de trabajo. Eso solamente se palía reduciendo los pleitos, cosa que depende de los problemas que haya sociales, o aumentando la planta. Si no se aumenta es porque no se dota de medios".

Ello le ha llevado a asegurar que "es imposible rebajar" el tiempo de espera en los procedimientos judiciales, ya que, "si hay un juez para 1.000 pleitos y solamente puede llevar 100, pues ya me dirá usted", de modo que, "o se ponen más jueces o no se puede bajar la lista de espera" judicial, "y cuando digo jueces me refiero a todo lo que ello conlleva", es decir, también "funcionarios y más medios", asegurando que será "exigente con todo lo que sea beneficiar a la Justicia y a los ciudadanos".

En cuanto a la mediación, Pareja ha subrayado que ese "es uno de los proyectos" que tiene en mente, "los medios alternativos de resolución de conflictos" y, en este sentido, ha asegurado que se implicará "personalmente en intentar hacer ver a la sociedad que es mejor una mediación y un acuerdo que un buen juicio, porque se ahorra mucho tiempo, mucho dinero y se beneficia a la Justicia" y a los ciudadanos.

JUZGADOS Y REFORMA

Por otro lado, en relación a la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer establecida para la provincia y que ha sido recurrida por el Colegio de Abogados de Lucena, el nuevo presidente de la Audiencia ha dicho que "es una decisión que ha tomado el CGPJ y a él le corresponde. Yo lo único que puedo decir es que estoy seguro que esa decisión se ha tomado porque es muy probable que sea lo mejor para la justicia y para las víctimas. Estoy seguro de ello", y será "el Tribunal Supremo el que decida si está bien o no".

Sobre la reforma de los órganos judiciales unipersonales, el nuevo presidente de la Audiencia cordobesa ha opinado "no debería de haber ningún colapso por la reforma. Es posible que haya una sobrecarga de trabajo en los Juzgados de Violencia de Género por razón del cambio legislativo que ha habido. Pero eso se irá corrigiendo con los medios necesarios. Precisamente, esa jurisdicción especializada y tan necesitada de agilidad no podemos dejar que se pierda. Habrá que dotarla de los medios necesarios".

RESPALDO DEL TSJA

Por su parte, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha expresado su respaldo al nuevo presidente de la Audiencia cordobesa, señalando que Córdoba, "como el resto de provincias de Andalucía, es una provincia complicada, con unas necesidades de refuerzo y de nuevos juzgados, sobre todo en esas jurisdicciones de Primera Instancia y de Familia, que son las que están más necesitadas, y luego está todo el tema de Violencia sobre la Mujer, que en octubre nos dará algún que otro quebradero de cabeza".

"Pero ahora hay que quedarse con esa ilusión, con ese compromiso" del nuevo presidente de la Audiencia de Córdoba, añadiendo Del Río que "tenemos que ser, en la medida de lo posible, los más exigentes" que sea posible "con nosotros mismos, porque el mensaje que tiene que tener la sociedad es que damos lo mejor y que los jueces, como ahora mismo el presidente de la Audiencia, van a intentar dar lo mejor de sí mismos, con deficiencias de medios, con leyes que no son buenas o con proyectos de Ley que son, por así decirlo, bastante erróneos en algunos planteamientos".

Sin embargo y pese a "esos defectos legislativos y defectos de medios, por lo menos desde el punto de vista nuestro, tenemos que dar lo mejor de sí mismos, que yo creo que es el mensaje que intenta transmitir, y estoy convencido de que lo va a hacer día a día el nuevo presidente" de la Audiencia Provincial de Córdoba, según ha concluido Del Río.