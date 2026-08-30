Un nuevo seísmo de madrugada se deja sentir en siete municipios de Granada pese a ser de magnitud inferior a 2

Mapa de la provincia de Granada que señala el epicentro de un terremoto registrado en Huétor Vega. - IGN

GRANADA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad granadina de Huétor Vega ha sido este domingo, 30 de agosto, epicentro de un nuevo seísmo que se ha dejado sentir al principio de la madrugada en siete municipios de la provincia de Granada, con una magnitud de 1,9 mbLg.

Así se desprende de la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, consultada por Europa Press, y que llega en el marco de la serie sísmica que se detectó el pasado 14 de agosto con origen en la localidad granadina de Alhendín.

En concreto, y según la información del IGN, la tierra ha temblado a las 0,48 horas de la madrugada de este domingo con un seísmo de magnitud 1,9 con epicentro a cuatro kilómetros de profundidad al oeste del término de Huétor Vega.

Además de en dicha localidad, el terremoto se ha sentido en Granada capital y en los también municipios granadinos de La Zubia, Armilla, Cájar, Churriana de la Vega y Purchil.

Durante la madrugada de este domingo se han registrado otros movimientos de tierra en la provincia de Granada, si bien ninguno de ellos ha sido de magnitud superior a 2, y todos ellos han sido de intensidad inferior al registrado en Huétor Vega, de forma que no se han sentido entre la población, según lo que se desprende de la información que publica en su página web el IGN, que localiza esos seísmos en municipios como La Zubia, Granada capital, Armilla, Ogíjares, Cájar y, de nuevo, Huétor Vega.

SERIE SÍSMICA DE ALHENDÍN

La serie sísmica de Alhendín comenzó el viernes 14 de agosto con un seísmo de Mw 3,7 en la tarde de esa jornada, y ha tenido sus momentos de mayor tensión con dos terremotos de Mw 4,8 en la madrugada del día 15 y en la mañana del martes 18, cuyos epicentros fueron determinados en Alhendín y Gójar-Otura.

Estos terremotos no solo provocaron gran alarma entre la población, de forma que muchos vecinos se echaron a las calles, sino que, además, dejaron tras de sí daños materiales --grietas en muros y paredes, desprendimientos de cornisas, sombreros de chimeneas y otros elementos de las fachadas de los inmuebles--, personas heridas leves y aún hay ciudadanos desalojadas de sus viviendas debido a daños materiales que están en proceso de evaluación y/o reparación.