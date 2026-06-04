El Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén acogerá el 7 de junio un homenaje a la folclorista Pilar Sicilia de Miguel

María Espejo, Desirée Amaro y África Colomo muestran carteles del homenaje a Pilar Sicilia de Miguel. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén acogerá el 7 de junio, a las 12,00 horas, un homenaje en memoria de Pilar Sicilia de Miguel, con el que se reconocerá la trayectoria y el legado de quien dedicó gran parte de su vida a la investigación, conservación y difusión de las tradiciones populares de la provincia.

Organizado por la Asociación Lola Torres, consistirá en una actuación especial del grupo concebida como reconocimiento a esta folclorista, así como a todo lo que significó para la entidad y para las numerosas personas que compartieron con ella décadas de trabajo, amistad y compromiso con la cultura tradicional.

Pilar Sicilia de Miguel (Madrid, 1940-Jaén, 2025) fue una figura clave y un referente fundamental en la preservación y difusión del folclore jiennense. Desde la década de 1970, se dedicó a rescatar el patrimonio inmaterial de la provincia, recorriendo numerosos municipios para aprender directamente de las personas mayores, recopilando y documentando cantos, músicas, danzas, indumentaria y costumbres tradicionales que corrían el riesgo de desaparecer.

Gracias a su incansable labor investigadora y divulgativa, generaciones de jiennenses han podido conocer, valorar y transmitir una parte esencial de su identidad cultural, según ha informado el Ayuntamiento.

Su trabajo trascendió el ámbito provincial y se convirtió en una personalidad de referencia dentro del movimiento folklórico español. Fue una de las fundadoras de Cioff España (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales) en 1982, contribuyendo decisivamente a la proyección internacional de las tradiciones populares españolas.

Asimismo, mantuvo una estrecha vinculación con la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (Facyde), entidades que estarán representadas en el homenaje del próximo domingo a través de sus responsables y miembros.

El acto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato de Cultura, y la Diputación, tiene entrada mediante invitación. Las invitaciones pueden recogerse en el establecimiento Paraíso Virgen Extra Gourmet, situado en el Paseo de la Estación, 22, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.

La concejala de Cultura, María Espejo, ha afirmado que este homenaje es "una gran oportunidad para rendir tributo a una mujer, cuya entrega y amor por la cultura han dejado una huella imborrable en Jaén".

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, también ha valorado la contribución de Pilar Sicilia a la recuperación del folclore provincial y su puesta en valor para el disfrute de las generaciones venideras.

Desde la Asociación Lola Torres, su presidenta, Desirée Amaro, ha invitado a la ciudadanía, al movimiento asociativo cultural y a quienes conocieron y compartieron camino con Pilar Sicilia "a participar en este emotivo homenaje a una mujer luchadora, incansable y alma del folclore jiennense".