Los nuevos retos de Andalucía bajo la lupa sociológica se debaten en la Universidad de Córdoba

CÓRDOBA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) acoge desde este jueves y hasta este viernes el XI Congreso Andaluz de Sociología 'Andalucía, nuevos retos, nuevos escenarios', que se celebra en un "contexto convulso, tras el final de la crisis epidemiológica, con una crisis energética sin parangón desde los años 70, con la tensión internacional a causa del conflicto bélico de Ucrania y después de un cambio político reciente en la política andaluza".

Según ha informado la UCO en una nota, con este escenario "la sociedad científica de la Sociología andaluza se reúne esta semana para analizar y debatir sobre ello", con la asistencia de sociólogos procedentes de todas las universidades españolas, centros de investigación, administraciones públicas de la Junta de Andalucía y empresas de consultoría privadas, en el que es un encuentro bianual que promueve la Asociación Andaluza de Sociología, y que en esta ocasión tiene como anfitrión a la UCO, de la mano de su Área de Sociología, encargada de la organización.

En el congreso participan 250 sociólogos en sendos debates sobre economía, trabajo y turismo, problemas sociales, políticas públicas, realidad política y electoral, población, migraciones, y territorio y ecología, entre otros muchos asuntos, mediante 220 comunicaciones presentadas en ocho grupos de trabajo, tres simposios, tres talleres y once actividades extra congresuales, con el propósito de "abordar todos los aspectos de la realidad social de nuestro tiempo".

La conferencia inaugural ha corrido a cargo del prestigioso sociólogo danés Gosta Esping-Andersen, autor del libro 'The Three Worlds of Welfare Capitalism', y la conferencia de clausura la dará la catedrática Constanza Tobío Soler, Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, otorgado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2021.

El congreso cuenta con el patrocinio de la Diputación y del Ayuntamiento de Córdoba, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del Centro de Estudios Andaluces y de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba.