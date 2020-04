Andalucía registra 1.949 sanitarios con coronavirus, el 23% del total de infectados

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de profesionales sanitarios contagiados por el coronavirus Covid-19 en Andalucía asciende a un total de 1.949, que representan el 23,47% de los 8.301 casos positivos confirmados hasta este domingo en la comunidad autónoma.

Igualmente, representan "el 1,7% del total de profesionales del Servicio Andaluz de Salud" (SAS), según ha detallado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida tras participar en la videconferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para abordar la evolución de la pandemia del coronavirus.

Moreno ha considerado que la cifra de "cerca de 2.000" sanitarios contagiados "no es nada despreciable", y al respecto ha señalado que desde la Junta se está "intentando identificar los posibles errores que se hayan podido cometer desde el comienzo de la pandemia por no tener material suficiente y que, por tanto, (dichos profesionales) se hayan contagiado por no haber dispuesto del material suficiente", así como "corregir" esos posibles fallos y "avanzar en aciertos en materia de prevención".

El presidente andaluz ha aseverado que "hay que intentar por todos los medios evitar, primero, el contagio de nuestros sanitarios", y ha enviado sus deseos de "pronta recuperación" para los infectados, "muchos" de los cuales "ya se han recuperado", según ha matizado.

Moreno ha aprovechado la ocasión para resaltar el "desempeño" de los sanitarios andaluces, la "profesionalidad y enorme vocación" con la que se están desenvolviendo en esta crisis, y ha destacado el "esfuerzo" y "cariño" que están desplegando.