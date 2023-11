Nuria López (CCOO-A) reclama al Gobierno de la Junta que cuide el sector de la ayuda a domicilio

LUCENA (CÓRDOBA), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reclamado este jueves al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía que cuide al sector de la ayuda a domicilio, porque "no puede ser que el Gobierno de España le dé el dinero al Gobierno de Andalucía", que éste último se lo dé "a las empresas" que prestan dicho servicio, y que "éstas no se lo den a las trabajadoras".

Según ha informado CCOO en una nota, López ha lanzado este mensaje durante su participación en Lucena (Córdoba) en una asamblea con trabajadoras de la ayuda a domicilio de la comarca, junto a la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, y los secretarios generales de la Federación del Hábitat de Andalucía y del sindicato de Hábitat de CCOO de Córdoba, José Miguel Sánchez y Sandra Terán, respectivamente.

En este contexto, López ha afirmado que CCOO "ha tenido al sector de la ayuda a domicilio como un sector clave", y "hemos dado un paso importante con la firma del primer convenio colectivo autonómico, pero ahora toca seguir ampliando derechos, para que el sector sea reconocido como el pilar clave del estado de bienestar que es".

Así, "hay que hablar de la jornada, de la contratación, del precio por hora, de los descansos y de los riesgos laborales", y "el sindicato no se queda en el convenio, sino que estamos pidiendo a los distintos gobiernos que tienen que apostar por el sector".

Apostar por el sector, según ha aclarado, implica "que las trabajadoras tienen que tener condiciones dignas" y, a este respecto, ha subrayado que "hay más dinero que nunca y, sin embargo, el dinero no llega a las personas trabajadoras. No puede ser que el Gobierno de España le dé el dinero al Gobierno de la Andalucía y el Gobierno de Andalucía le dé el dinero a las empresas y éstas no se lo den a las trabajadoras".

Por su parte, el secretario general de la Federación del Hábitat de CCOO de Andalucía, José Miguel Sánchez, ha recordado que "nos empeñamos en sacar un convenio colectivo para la gente de ayuda a Domicilio en Andalucía y lo hemos conseguido. Hemos mejorado muchas condiciones laborales, pero sabemos que es insuficiente y que hay muchas cosas que mejorar y vamos a seguir luchando por los intereses de las trabajadoras del sector".