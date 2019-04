Obama aboga por tumbar las barreras puestas a las mujeres y llama la atención sobre los "populismos"

Actualizado 03/04/2019 18:49:59 CET

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de los Estados Unidos (EEUU) Barack Obama ha considerado este miércoles "un desafío" para los líderes internacionales tumbar las barreras puestas a las mujeres, llamando la atención especialmente sobre "los populismos y aquellos que creen verse amenazados cuando su posición se pone en tela de juicio", teniendo en cuenta que, "quizás, ellas sean más inteligentes".

Obama ha llamado la atención sobre la actitud colaborativa de los jóvenes "más idealistas y listos para zarpar" ante un mundo donde rechazan "frontalmente" los muros.

Así lo ha señalado en una conversación moderada en el la XIX cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), celebrada en Sevilla desde este miércoles, que no ha sido retransmitida en abierto como sí ha sido el resto de la jornada.

Obama, que ha llegado sobre las 14,00 horas al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y que, tras su charla de una hora aproximadamente, ha mantenido una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que, ante el reto del cambio climático, la "buena noticia es que se pueden hacer cosas", pero ha lamentado que las políticas no están adaptadas para enfrentarse a estos retos.

En este contexto, ha advertido que las nuevas generaciones son más "sofisticadas, cosmopolitas y sin miedo a las diferencias o los cambios", por lo que ellos serán "los que nos ayuden a asentar los derechos civiles y de la mujer".

"La mala noticia es que las instituciones que hemos construido no están equipadas para responder a las peticiones de los jóvenes en cuanto a gestionar el cambio climático o ser más tolerantes", ha aseverado Obama, quien ha instado a involucrar más a los jóvenes en política y mostrar que "las instituciones les representa" teniendo en cuenta que, actualmente, las personas de edad más avanzada son las que "tienden a votar más".

De igual manera, ha instado a empoderar a la mujer y, especialmente, a las mujeres jóvenes para que se sientan seguras. "Si las mujeres no se sienten cómodas cuando viajan, esto reducirá vuestro mercado porque ellas no quieren tener que aguantar ciertas cosas, no quieren sentirse acosadas y no seguras", ha apuntado.

"Parte de nuestro trabajo como padres y como líderes se basa en institucionalizar el hábito de echar abajo esas barreras a las mujeres", ha apuntado Obama, quien ha indicado que, tanto en la Casa Blanca como en la actualidad, su equipo está formado al 50 por ciento por mujeres.

"Me llevó seis meses darme cuenta de que en las reuniones del gabinete en la Casa Blanca, los hombres hablaban todo el rato, monopolizaban la conversación aunque no supieran nada. Tuve que hablar con ellos sobre esto y con las mujeres para decirles que podían estar al frente. Tuve que empezar a gestionar esto para que todos estuvieran incluidos", ha relatado.

"NACIONALISMOS Y POPULISMOS"

En cuanto al auge de los nacionalismos y los populismos, el expresidente de los Estados Unidos ha explicado que "hay gente que se sentía cómoda, con su trabajo o con su pensión, y, de repente, se dan cuenta de que tienen que correr muy deprisa para seguir en su puesto y se preocupan por el futuro de sus hijos". De manera que "la gente ve que su estatus se está erosionando y dañando lo que es su país".

Frente a esto, ha advertido de que se quieren hacer muros "de verdad o metafísicos" para preservar su estatus de la mano de los nacionalismos y la xenofobia. "Son caminos peligrosos", ha aseverado el expresidente de EEUU, que ha mostrado su preocupación por este "fenómeno global". Así, ha apostado por viajar y "hacer ver a la gente el valor increíble de la diversidad planetaria, de nuestras diferencias". "Viajar nos recuerda lo que compartimos", ha asegurado.

FUNDACIÓN OBAMA

Preguntado sobre la Fundación Obama cuyo objetivo es el aprendizaje de liderazgo para los jóvenes a nivel mundial, ha explicado que los jóvenes son "idealistas, inteligentes y están listos para zarpar", además de que entienden "de forma instintiva" que se trata de "un único mundo" y que las diferencias étnicas "no deberían evitar que ellos aprenden los unos de los otros y colaboren".

En este sentido, ha apostado por que la industria del turismo trabaje con jóvenes líderes. "Los jóvenes tienen una actitud diferente cuando viajan, quieren experiencias. Lo que les emociona es ser capaces de sentir como interactúan con otra cultura, conociendo a su gente, la música o la gastronomía", ha indicado Obama, quien ha estimado que "por aquí irán las tendencias del sector".

En cuanto a la industria turística, el expresidente de EEUU ha avisado de que "los gobiernos pueden ayudar o herir" y como ejemplo ha señalado los trámites burocráticos para obtener un visado. "Hay que hacer las cosas simples", ha señalado Obama.

CAMBIO CLIMÁTICO

En cuanto al cambio climático, ha subrayado que no se trata de "algo del futuro" sino que es "un monstruo que está aquí y se están viendo ya sus impactos" porque "algunos de los lugares más bonitos de este planeta están en peligro".

Al hilo de esto, ha indicado que los patrones climáticos pueden hacer que "algunos lugares no se puedan visitar ni vivir en ellos", de manera que el cambio climático crea patrones migratorios, refugiados y sequías. "Esto va a tener un impacto, hay gente que va a buscar sobrevivir y no puedes construir un muro para dejarlos fuera", ha explicado, por lo que ha instado a preocuparse por este fenómenos "incluso si se vive en los países ricos".

ORGULLOSO DE SU EQUIPO

Barack Obama se ha mostrado orgulloso, sobre todo, de su equipo "increíble" en su paso por la presidencia de EEUU, aunque ha reconocido que "solo porque hayan evitado el desastre no significa que todo lo hayan hecho de la manera adecuada".

Tras destacar también los Acuerdos de París sobre cambio climático y bromear con que en ochos años no soportó "escándalos", ha asegurado que si se llega al poder con "una misión clara y con valores claros y comprometido a mantenerlos, entonces puedes tener el poder; pero si no los tienes, puedes hacer un abuso del poder". "Cometimos muchos errores en asuntos políticos, pero nunca hubo un momento en que pusiera en riesgo mis principios", ha valorado.

Por último, de un modo distendido, ha señalado los lugares a los que le gustaría viajar y no ha podido, como el Taj Majal, Argentina, Chile o la Antártida. No obstante, se ha mostrado abierto a sugerencias por parte del público.