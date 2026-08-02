El obispo de Córdoba afirma que al restaurar la Mezquita tras el incendio se opta "más por la calidad que por la prisa"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en su despacho. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuando está a punto de cumplirse un año del incendio que afectó a una parte de la Mezquita-Catedral, el obispo de la Diócesis de Córdoba, Jesús Fernández, ha destacado que, por lo que se refiere a la restauración de la zona en cuestión, "las obras avanzan, pero estamos optando más por la calidad que por la prisa".

Así lo ha destacado, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha resaltado el avance en la ejecución del proyecto de restauración, que el Cabildo Catedral de Córdoba recientemente ha cifrado en un 80%, explicando el obispo que, a pesar de que "se había hablado de en un año", como plazo para la culminación de las obras, "es más importante, aunque se sobrepasara esa fecha", el que la Mezquita-Catedral "quede muy bien, que quede lo más perfecta posible".

De hecho, según ha subraydo el obispo, "esto va un poco en consonancia con lo que el Cabildo está haciendo", en cuanto a su "criterio de actuación, que es contar con los mejores profesionales, con un reconocimiento y prestigio mayor, con el fin de que el monumento", que gestiona la institución capitular, "sea ha tratado como merece", de modo que "prima el que quede bien", de forma que, "por querer cumplir las fechas no vamos a dejar que no quede lo mejor posible".

NUEVOS SISTEMAS DE AUTOPROTECCIÓN

En cuanto a las medidas que se están adoptando y que se aplicarán para reducir el riesgo que se repita un siniestro como el del pasado 8 de agosto de 2025, Jesús Fernández, ha señalado que "se está haciendo una revisión sistemática de los sistemas" de autoprotección del monumento "que están en este momento en funcionamiento, y se hacen continuos simulacros para estar realmente preparados, por si hubiese necesidad de volver a afrontar otro reto como el que tuvimos que afrontar hace un año", el pasado 8 de agosto de 2025.

"Lo más novedoso --ha proseguido--, y que ya se ha venido anunciando también, es que se va a instalar un sistema de extinción de incendios por agua nebulizada, similar al que se ha instalado en Notre Dame, en París (Francia). Se va a comenzar por el crucero y se va a ir extendiendo al resto del monumento. Es una maniobra que no es fácil, que lleva muchos detalles técnicos que se están estudiando, y eso se va a afrontar ya en un futuro próximo".

Además de ello, el obispo ha recordado que, "recientemente, se ha implementado un sistema de extinción de incendios en el archivo, que no contempla el uso del agua, para evitar daños graves en los documentos que allí se custodian", pues, en este caso, "no se podría usar el agua como medio para sofocar un incendio", y se empleará gas, destacando el obispo que "esto se ha hecho ya".

VISITA SOSTENIBLE Y ATRACTIVA

Por lo que se refiere al evidente atractivo turístico del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pues batió su propio récord en 2025 con casi 2,2 millones de visitantes, Jesús Fernández, ante la pregunta de que hasta qué punto será sostenible y atractiva la visita a la Mezquita-Catedral si sigue creciendo el número de visitantes a la misma, ha argumentado que "una ventaja que tenemos es la extensión del monumento, que es muy grande".

Ello implica, según ha asegurado, que las personas que acuden a conocerlo "nunca se acumulan" en su interior y, por tanto, "no se tienen que dar codazos para ver un elemento arquitectónico o escultórico", y a ello hay que sumar otra ventaja, la que constituye el sistema de venta de entradas.

El mismo, según ha afirmado el obispo, "está bien regulado, de forma que se va distribuyendo la asistencia de público a lo largo de la jornada, intentando, precisamente, evitar esas aglomeraciones, que siempre son molestas", y también para evitar "vacíos en otros momentos", de manera que "la tecnología en este caso también está siendo un elemento que nos ayuda en esa distribución, para que la experiencia de la visita sea satisfactoria para todos los visitantes".

BALANCE POSITIVO DEL CIR

En lo referido al nuevo Centro de Información y Recepción (CIR) 'Patio de San Eulogio' de la Mezquita-Catedral, operativo desde el pasado enero, el obispo ha asegurado que "está funcionando muy bien", teniendo en cuenta, que su cometido "no solo es la de articular la operativa de venta de entradas, audioguías y otros servicios, sino que ya es una puerta de entrada para conocer la historia de un monumento muy complejo de entender" y "rico en contenido".

Además, el CIR cuenta con "el atractivo en sí mismo de la musealización, es decir, de tener obras valiosas que también atraen, que también proporcionan placer, por su belleza y por su historia, a las personas que lo visitan. Por lo tanto, hay que hacer una valoración muy positiva de su funcionamiento y de que está cumpliendo los objetivos para los que se pensó".