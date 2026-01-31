Obispo de Córdoba expresa que Dios estuvo en Adamuz "dando luz", en la misa en la Mezquita-Catedral

1047606.1.260.149.20260131191010 La Mezquita-Catedral de Córdoba ha acogido este sábado una misa funeral en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, que ha sido oficiada por obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha acogido este sábado una misa funeral en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, que ha sido oficiada por obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González, que ha expresado en su homilía que ese trágico 18 de enero, Dios estuvo en el municipio cordobés "dando luz".

La misa funeral se ha desarrollado a partir de las 18,00 horas y ha contado con la presencia de familiares de los fallecidos y, entre las autoridades, han estado el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el alcalde de la ciudad, José María Bellido; los presidentes de las diputaciones de Córdoba, Salvador Fuentes, y de Huelva, David Toscano; la subdelegada del Gobierno de España, Ana López, y el alcalde Ademuz, Rafael Ángel Moreno.

Miembros de Protección Civil, de Bomberos, de cuerpos y fuerzas y seguridad del estado y personal sanitario, también han estado presentes.

El obispo de Córdoba ha indicado que cuando el "viento de la vida se vuelve contrario y llega la desgracia, el sufrimiento es mucho mayor, pues se nos hace imposible creer que esa meta sea alcanzable; la felicidad se nos escapa de entre los dedos".

Monseñor Fernández González ha manifestado que, desde el 18 de enero, momento en que se vivió el desgraciado accidente ferroviario en el que perdieron la vida 46 personas, "dos de nuestra tierra cordobesa, y muchos rostros, y no sólo de familiares y amigos, se han cubierto de lágrimas". Ha añadido que "buceando en lo acontecido, podremos encontrar alguna luz, algún rayo de esperanza que nos sirva de consuelo, tal como nos ha prometido el Señor", el primero "la fe".

Ha recordado que como ya dijo en el funeral celebrado en Adamuz el domingo pasado, "Dios estaba allí, en medio de la noche, dando luz; en medio del dolor, dando alivio; en medio de la muerte, dando vida eterna". "Lo han testificado algunas víctimas que han sobrevivido y nos han hecho partícipes de su oración, de su testimonio e incluso de la confianza en la oración intercesora de los suyos", ha indicado.

Para el obispo de Córdoba, "nos viene iluminando también la esperanza de las familias que en un primer momento soñaban encontrar a los suyos con vida". "La esperanza de una pronta recuperación de los heridos y, en fin, la esperanza de que los difuntos hayan sido acogidos por el Padre en el Reino de los Cielos".

"A los familiares y a todos nos ha consolado también el amor, el amor desplegado cerca de los fallecidos y de los heridos por los servicios de bomberos, de protección civil, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional; nos han consolado las actuaciones de los representantes de las distintas administraciones con su gestión, coordinación y colaboración", ha indicado.

Ha señalado que han "enjugado nuestras lágrimas y moderado nuestra angustia el pueblo de Adamuz y de otros lugares cercanos que se volcaron desde el primer momento en ayudar a las víctimas". Para monseñor Fernández González, no se olvida tampoco la labor realizada por los servicios médicos y los sacerdotes.

La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba han abierto la misa, y han acompañado y serenado a los asistentes a lo largo de todo el oficio.