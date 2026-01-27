Accidentes de tren | Directo: Renfe dice que Rodalies funciona hoy "con razonable normalidad" según la oferta prevista

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía).
Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía).- Guillermo Morales - Europa Press
Actualizado: martes, 27 enero 2026 8:25
MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado este domingo que el carril roto por el que se produjo el descarrilamiento del Iryo en Adamuz es un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025, y además cuenta con el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes.

Puente concreta en un mensaje en su cuenta de X que el carril tiene el número 312592Y101 y un peso de 60 kg y acompaña esta información de varias fotografías y la nota de envío del carril por parte de ArcelorMittal.

La CIAF apunta a la rotura de la soldadura como principal causa del accidente de Adamuz

Pedirá a Adif un informe detallado de las actuaciones de renovación que se ejecutaron en los últimos años en la línea Madrid-Andalucía

El Ministerio de Transportes cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies

   El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cesado al director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez, tras las interrupciones de este servicio en Catalunya.

Renfe dice que Rodalies funciona este martes "con razonable normalidad" según la oferta prevista

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado que este martes Rodalies funciona "con razonable normalidad" según la oferta prevista de este lunes por la noche mientras se sigue trabajando con los técnicos de Adif para reabrir más tramos cortados.

