Accidentes de tren | Directo: Renfe dice que Rodalies funciona hoy "con razonable normalidad" según la oferta prevista

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía).- Guillermo Morales - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado este domingo que el carril roto por el que se produjo el descarrilamiento del Iryo en Adamuz es un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025, y además cuenta con el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes.

Puente concreta en un mensaje en su cuenta de X que el carril tiene el número 312592Y101 y un peso de 60 kg y acompaña esta información de varias fotografías y la nota de envío del carril por parte de ArcelorMittal.

