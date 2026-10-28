El obispo de Córdoba expresa su "profundo pesar por el fallecimiento de tantas personas" en Urda y recuerda Adamuz

Archivo - El obispo de Córdoba, Jesús Fernández (centro), presidió en Adamuz la misa en memoria de los fallecidos en el siniestro ferroviario ocurrido en dicho municipio el pasado 18 de enero. - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ante el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), ha lanzado este miércoles un mensaje de "condolencia", en nombre de la Iglesia Diocesana en el suyo propio, pidiendo "oraciones por quienes atraviesan momentos de angustia e incertidumbre", y expresando su "más profundo pesar por el fallecimiento de tantas personas", y su "cercanía a todos los afectados por esta dolorosa tragedia", a la vez que ha recordado el accidente ferroviario del pasado enero en Adamuz (Córdoba).

En este sentido y a través de un mensaje difundido por la web de la Diócesis de Córdoba, consultada por Europa Press, Jesús Fernández ha querido trasladar sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas mortales", así como su "afecto y oraciones por las personas heridas y por quienes atraviesan en estos momentos la angustia y la incertidumbre de no conocer la situación de sus familiares".

En estas circunstancias, "que nos conmueven profundamente, la fe nos invita a permanecer junto a quienes sufren, compartir su dolor y ofrecerles el consuelo de la oración y la esperanza cristiana", según ha señalado en su mensaje el obispo, quien ha encomendado "al Señor la vida de quienes han fallecido", a la vez que ha pedido "por la pronta recuperación de los heridos, y rogamos que su amor sostenga a todas las familias golpeadas por esta tragedia".

También ha expresado su "gratitud y respeto a los profesionales sanitarios, los servicios de emergencia, los cuerpos de seguridad, los sacerdotes y todas las personas que están trabajando en las tareas de rescate y atención a los afectados. Su entrega y generosidad se puso de manifiesto durante el accidente de Adamuz (Córdoba) y hoy han sido también un signo de humanidad en medio del sufrimiento".

Por último, Jesús Fernández ha invitado "a todas las comunidades cristianas a unirse en oración por las víctimas, sus familias y cuantos están viviendo de cerca las consecuencias de este terrible accidente, para que encuentren consuelo, fortaleza y esperanza en estos momentos de profundo dolor. Que Santa María, Madre de la Esperanza y Madre nuestra les acompañe".