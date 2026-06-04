El obispo de Córdoba llama a combatir la "indiferencia" ante el necesitado en la cuestación de Cáritas por el Corpus

El obispo, junto a un responsable de Cáritas Diocesana, durante su participación en la cuestación del Corpus. - CÁRITAS CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que ha tomado parte este jueves en la tradicional cuestación del Corpus Christi que lleva a cabo Cáritas Diocesana, ha llamado a combatir la "indiferencia" ante el necesitado, a la que ha definido como "un gran mal de siempre, que nos hace pasar de largo de aquel que está herido".

Con anterioridad y según ha informado Cáritas en una nota, a las 8,45 horas ha tenido lugar en la parroquia de San Nicolás de la Villa la Eucaristía de envío con motivo de la referida cuestación del jueves de Corpus, que ha estado presidida por el obispo, quien ha estado acompañado por el delegado episcopal de Cáritas, Antonio Javier Reyes; el párroco, Antonio Evans, y el vicario parroquial, Johan Manuel Coy, y a la que han asistido, voluntarios de las Cáritas parroquiales y los diferentes programas diocesanos, así como los técnicos de la entidad eclesial.

Tras la misa ha comenzado la tradicional cuestación por las calles de Córdoba, que ha contado con la presencia de Jesús Fernández, quien ha abierto esta cuestación, en la que "han participado 80 voluntarios más una veintena de trabajadores, repartidos por unas 20 mesas petitorias" tal y como ha asegurado el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina.

Por su parte, el obispo ha comentado que "un año más el día del Corpus, el día de la caridad llama a nuestra puerta para fortalecer nuestra conciencia de que necesitamos unos de otros", y ha destacado que Cáritas Diocesana insta "a amar y a hacer comunidad", haciendo alusión así al lema de la campaña de este año, 'Elige amar. Elige comunidad'.

Ello supone, según ha explicado, "una invitación a construir una sociedad más humana, fraterna y cercana frente a la indiferencia y el individualismo", subrayando que "frente a la indiferencia está el amor, como el amor que hoy manifiestan nuestras comunidades y Cáritas Diocesana gracias a los 80 voluntarios que han salido a la calle eligiendo amar y comunidad".

Por su parte, el director de la entidad eclesial ha hecho un llamamiento a la sociedad cordobesa para que "se unan a esta campaña y que elijan amar y elijan comunidad" y lo hagan, "o bien en esta cuestación o en las colectas de este fin de semana en las diferentes parroquias de la Diócesis".

En este sentido ha aclarado que "todo lo recaudado irá destinado al Fondo Diocesano de Solidaridad, gracias al cual se ayuda a las parroquias que tienen más necesidades y menos recursos", y ha puntualizado que "cualquier aportación por pequeña que sea ayuda a cambiar una vida".

La entidad caritativa y social de la Iglesia tiene abiertos diferentes canales para realizar donativos de esta campaña del Corpus 2026, a través del Bizum 33581, el número de cuenta ES67 2095 4408 5091 5651 3781 y a través de la web 'caritascordoba.es/donación'.