El obispo de Córdoba presenta este sábado su Plan Pastoral 2026-2030 con cuatro itinerarios de evangelización

Archivo - El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en su despacho. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Córdoba celebra este sábado, 19 de septiembre, la Asamblea Diocesana bajo el lema 'Encuentro en el camino', una jornada de comunión, discernimiento y misión en la que el obispo, monseñor Jesús Fernández, presentará el nuevo Plan Pastoral Diocesano 2026-2030 con cuatro itinerarios de evangelización. El encuentro, que reunirá a más de 600 participantes entre sacerdotes, laicos y consagrados, supone un momento decisivo para la vida de la Iglesia diocesana: el paso de las propuestas surgidas durante el proceso de consulta a una acción pastoral concreta, coordinada y evaluable.

Según ha informado la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis, el nuevo Plan Pastoral nace de un amplio proceso sinodal en el que han participado 3.200 diocesanos organizados en 344 grupos sinodales, que han aportado sus reflexiones y propuestas a través de cuatro itinerarios de trabajo. En total, se han recibido 757 respuestas que han contribuido a definir las líneas de acción de la Diócesis para los próximos cuatro cursos pastorales.

Lejos de ser un simple calendario de actividades, el plan se presenta como una hoja de ruta para impulsar la conversión pastoral, el discernimiento y la corresponsabilidad de las distintas realidades eclesiales: parroquias, movimientos, hermandades, colegios, delegaciones y asociaciones. El primer curso pastoral, correspondiente a 2026-2027, estará centrado en el Primer Anuncio como eje de la evangelización, con el propósito de acercar el Evangelio a la vida cotidiana y responder a los desafíos de la sociedad actual.

Durante la Asamblea Diocesana se dará a conocer también la carta pastoral del obispo, titulada 'Se acercó y se puso a caminar con ellos' (Lc 24,15), inspirada en el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús. El documento invita a toda la comunidad diocesana a recorrer un camino de esperanza, comunión y misión, siguiendo el ejemplo de aquellos discípulos que pasaron de la decepción a la esperanza tras encontrarse con Cristo. En palabras del obispo, "este camino debe ayudar a transformar su desorientación en horizonte claro, su aislamiento en vida comunitaria, y promover una Iglesia que anuncie a Jesucristo desde la comunión y el espíritu sinodal".

El Plan Pastoral pretende, de este modo, que todos los miembros de la Iglesia diocesana compartan una misma dirección y trabajen juntos para hacer realidad el sueño de Dios: una Iglesia que dé a conocer a Jesucristo y acompañe a nuevos discípulos en su camino de fe.

DE EQUIPOS SINODALES A EQUIPOS SINODALES DE EVANGELIZACIÓN

Uno de los momentos relevantes de la Asamblea será la presentación de los Equipos Sinodales de Evangelización, una propuesta de continuidad de los grupos que han participado en el proceso de consulta. Estos equipos estarán llamados a favorecer la participación corresponsable, acompañar la puesta en marcha de las acciones pastorales y garantizar la continuidad del Plan Pastoral 2026-2030.

Su misión será impulsar una comunidad de discípulos misioneros comprometida con el anuncio del Evangelio en los distintos ámbitos de la vida. Asimismo, durante la jornada se presentará el plan de formación del curso, destinado a acompañar a quienes desarrollen esta tarea evangelizadora.

La Asamblea Diocesana se desarrollará en el Colegio Trinidad de Córdoba (calle Pepe Espaliú, s/n), y contará con un programa que combina oración, formación, testimonios, trabajo en grupos y celebración eucarística. Entre los contenidos de la jornada destaca la ponencia sobre el Primer Anuncio, que correrá a cargo de Álvaro Martínez, presidente del organismo mundial de Cursillos de Cristiandad.

También se compartirán testimonios bajo el título 'Primer anuncio en la vida cotidiana', acercando experiencias concretas de evangelización en el trabajo, la escuela y la familia. El trabajo en grupos por itinerarios permitirá a los participantes profundizar en las líneas del Plan Pastoral y formular propuestas que serán recogidas como conclusiones de la Asamblea. La jornada concluirá con la celebración de la Eucaristía y el envío de evangelizadores, a las 17,30 horas, como signo del compromiso misionero de toda la Diócesis.

UNA ASAMBLEA DIOCESANA CADA AÑO

Como parte de la dinámica del nuevo Plan Pastoral, la Diócesis de Córdoba celebrará una Asamblea Diocesana al inicio de cada curso, con el objetivo de presentar y concretar la programación pastoral correspondiente.

La Asamblea del 19 de septiembre, que comenzará a partir de las 9,00 horas, inaugura este camino compartido, centrado en el Primer Anuncio en la vida cotidiana, y establece un espacio de participación, evaluación y renovación de los compromisos pastorales.