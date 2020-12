El obispo de Córdoba preside la ordenación de ocho nuevos diáconos

CÓRDOBA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Guillermo Padilla, Pablo Fernández, Miguel Ramírez, Fernando Suárez, Narcisse Kouame, José Antonio Valls, Isaac González y Bernard Giancarlie son desde este martes los ocho nuevos diáconos que tiene la diócesis de Córdoba tras el acto de ordenación presidido por el obispo, monseñor Demetrio Fernández, en la Catedral.

Durante la homilía, el prelado ha asegurado que "hoy celebramos la victoria de la gracia sobre el pecado en la figura de María". "Nuestra vocación es la santidad" ha apuntado Fernández. Monseñor Demetrio ha destacado que es la primera vez que ordena en el primer Templo de la Diócesis a tantos diáconos en un solo día, "sois una gracia de Dios para la Iglesia" les ha recordado.

"Dios no se arrepiente de lo que ha hecho en vuestras vidas" y ha llegado el momento de vuestra consagración a Él "por la acción del Espíritu Santo" ha afirmado el Pastor de la Diócesis. Monseñor Demetrio Fernández les ha pedido que no olviden la oración, "que es el cultivo del trato con Jesucristo". En el ministerio "hay un pacto de amor que hay que cuidar" y vuestra vida no tiene sentido sin esa relación.

Los nuevos diáconos, del Seminario Conciliar "San Pelagio" y del Seminario Misionero "Redemptoris Mater San Juan de Ávila", han recibido el primer grado del orden sacerdotal acompañados de numerosos sacerdotes de la Diócesis, los rectores, formadores y alumnos de los Seminarios y un reducido número de familiares y amigos.