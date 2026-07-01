El obispo de Córdoba se reúne con CECO, subraya el valor de la empresa familiar y pide favorecer el "empleo digno"

El obispo (al fondo), junto al presidente de CECO, durante su encuentro con el Comité Ejecutivo de la patronal cordobesa. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha mantenido este miércoles un encuentro con miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), durante el cual ha subrayado el valor de la empresa familiar y la responsabilidad social de las empresas de la provincia, recordando también que la Doctrina Social de la Iglesia "pide respeto con el trabajador y favorecer un empleo digno y estable".

Según han informado la patronal cordobesa en una nota y la Diócesis de Córdoba en su web, en su primera visita a las instalaciones del Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial, el obispo ha resaltado la labor de las empresas familiares cordobesas y ha destacado la colaboración y aportaciones que hacen las empresas de Córdoba a través de Cáritas, Manos Unidas y Hogar Renacer, entre otras entidades.

En este contexto, Jesús Fernández ha agradecido a la patronal cordobesa el convenio con Hogar Renacer, que atiende a personas en riesgo de exclusión por adicciones, pues esta institución "ha pasado momentos difíciles, pero ha conseguido recuperarse y cuenta con el apoyo de CECO", que también "ofrece ayuda a Manos Unidas y al Hospital San Juan de Dios a través de la empresa Bofrost y colabora con el Cabildo Catedral".

De igual modo, el obispo ha aludido a la necesaria implicación de los empresarios en la creación de empleo digno y estable, y ha agradecido la tarea de CECO porque, como él, considera que la creación del empleo es "fundamental", señalando que, a nivel personal, el trabajo incide directamente en la capacidad de la persona, porque le da "dignidad, libertad y desarrollo personal", y a nivel comunitario "aporta progreso".

Por su parte, el Comité Ejecutivo de CECO, presidido por Antonio Díaz, ha tenido ocasión de trasladarle sus retos inmediatos en materias como el turismo, la industria, la construcción, el sector agroalimentario, la economía digital, la educación y la joyería, además de su satisfacción por este primer encuentro en la sede de la organización empresarial.

Jesús Fernández, a este respecto, ha valorado la posibilidad de celebrar próximamente reuniones para abordar cuestiones de ámbito sectorial, y ha recordado que la Iglesia de Córdoba está a disposición de la confederación empresarial, "para seguir colaborando y mejorando".