El obispo de Córdoba urge a los sacerdotes a dar una respuesta a la "multitud de personas que carecen de lo necesario"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido en la Catedral la misa crismal del Martes Santo. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha urgido este martes a los sacerdotes de la Diócesis a dar una respuesta a la "multitud de personas que carecen de lo necesario para vivir dignamente", añadiendo que se trata de "encontrar y ofrecer las respuestas más adecuadas y posibles a sus situaciones concretas", haciéndose cargo "del vacío de Dios que experimentan muchos de nuestros hermanos".

Así lo ha destacado, en la homilía que ha ofrecido en la Catedral de Córdoba, donde ha presidido la misa crismal del Martes Santo, en una solemne celebración litúrgica que, según ha informado la Diócesis de Córdoba en una nota, constituye la "manifestación de comunión de los presbíteros con el obispo" y en la que Jesús Fernández ha consagrado el Santo Crisma y bendecido los demás óleos.

En este contexto, el obispo ha señalado ante el clero cordobés que la "espiritualidad presbiteral" equivale a una "espiritualidad discipular, de escucha, discernimiento y fidelidad", por lo que ha instado a los sacerdotes a "seguir ejerciendo de discípulos y discernir la voluntad de Dios, expresada también a través de los signos de los tiempos", para lo que les ha propuesto "vivir con fidelidad, en pugna constante contra la mundanidad" y llamados a realizar una "espiritualidad de la comunión".

De hecho, según ha argumentado, la "plenitud sacerdotal se realiza en la comunión", que es "esencial a la vida cristiana y nota fundamental de la Iglesia", aunque puede verse amenazada ante "el individualismo, la división y el enfrentamiento".

Por eso, Jesús Fernández ha aludido a la "disponibilidad y obediencia" como condiciones "para llevar a cabo la obra de Dios" y ha defendido ante los sacerdotes la necesidad de "un nuevo impulso evangelizador a la tarea pastoral de cada uno, contando con la participación de todos los miembros de la Iglesia, caminando en sinodalidad al encuentro del mundo de hoy".

Finalmente, el obispo ha instado a los sacerdotes a "recuperar el entusiasmo en el anuncio de Jesucristo", lo que, según ha argumentado, "solo posible en la medida en que descubramos que el Evangelio es la respuesta a lo que el mundo espera como solución a los graves problemas que lo afligen", y buscar "una verdadera evangelización" por la que "estar cerca de la vida de la gente".