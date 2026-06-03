El obispo resalta que "todo el mundo habla bien" de Gómez Villamandos por su labor política y en la universidad

Llegada del coche fúnebre del consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a la iglesia de la Trinidad de Córdoba para celebrar la misa funeral. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha puesto en valor este miércoles el hecho de que el consejero en funciones de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, fallecido este pasado martes, es una persona "de la que todo el mundo habla bien", tanto "por su actividad política" como, "sobre todo, por su trabajo en la universidad".

Así lo ha señalado Fernández en declaraciones a los periodistas en su visita a la capilla ardiente del consejero, donde le ha "dado el pésame a su esposa y a sus tres hijos", resaltando estar "cerca de la familia, cerca de ellos", en un "momento triste".

Para concluir, el obispo ha expresado que también se ha "rezado ya por el eterno descanso" del consejero, y ha dado las "gracias a Dios por su trabajo", subrayando que "ojalá esa siembra, esa herencia, que ha dejado" Gómez Villamandos "nos ayude a todos a ser trabajadores por el bien común".