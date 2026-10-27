Los obispos andaluces manifiestan su preocupación por la "delicada situación" de Ceuta y la "crisis" de la vivienda

Foto de familia de los prelados asistentes a la CLXIII Asamblea de los Obispos del Sur de España, celebrada en Córdoba. - ODISUR

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Córdoba ha acogido la CLXIII Asamblea de los Obispos del Sur de España, integrada por las diócesis de Granada, Sevilla, Almería, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén y Málaga, en cuyo seno y tras la celebración de la Eucaristía han manifestado su "preocupación ante la delicada situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta", a la vez que han conocido, a través de un informe de Cáritas de Andalucía referido a 2025, que dicho año ha estado marcado por "la crisis de acceso a la vivienda".

En relación con este último asunto y según ha informado Odisur en una nota, el presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Francisco José Sánchez Heras, ha abordado "la sostenibilidad de las Cáritas diocesanas y ha presentado ante los obispos andaluces el informe de acción correspondiente a 2025, señalando que ha sido "un ejercicio marcado por la precariedad laboral, la exclusión social y, especialmente, la crisis de acceso a la vivienda, que se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento familiar".

En base a lo recogido en dicho informe, la 136 Asamblea de los Obispos del Sur ha conocido que las Cáritas de las diócesis andaluzas "reforzaron en 2025 la cobertura de necesidades básicas, como alimentación, suministros y apoyo escolar, y atendieron a casi 100.000 personas, de las que cerca de 5.000 eran personas sin hogar".

Igualmente, las Cáritas diocesanas andaluzas "reclamaron a las administraciones más vivienda pública, plazas residenciales y atención a la salud mental". Al mismo tiempo, estas Cáritas han "intensificado sus itinerarios de formación e inserción sociolaboral, junto con el acompañamiento integral a familias, personas migrantes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad en toda la comunidad andaluza".

Por otro lado, la Asamblea ha sido informada del proceso de aplicación de la reciente Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado mes de marzo. En espera de que se desarrollen los distintos reglamentos, "se trabaja ya en analizar cómo puede influir en el cuidado del patrimonio en las diócesis andaluzas".

La Asamblea ha abordado, además, la situación de los colegios diocesanos presentes en la mayoría de las diócesis andaluzas. Se trata de centros educativos promovidos directamente por las diócesis y organizados, en la mayoría de los casos, a través de fundaciones diocesanas. Estas instituciones "desarrollan la misión educativa de la Iglesia, al tiempo que desempeñan una destacada labor social en su entorno".

También han hablado los obispos andaluces sobre los monasterios de vida contemplativa que hay en las diócesis de la comunidad autónoma, "cuya presencia es necesaria en la Iglesia y toda una riqueza para el pueblo de Dios". De hecho, "son el pulmón espiritual para las diócesis", por eso los obispos han animado a "rezar por estas vocaciones y a ayudar a los monasterios en sus necesidades".

Igualmente, la Asamblea ha sido informada de la Segunda Peregrinación y Encuentro de Jóvenes del Sur de España, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén), que vive un Año Jubilar por el VIII Centenario de su aparición. Los obispos han animado a los jóvenes a "participar en esta peregrinación y a ganar el jubileo, al tiempo que se encuentran con la Virgen madre".