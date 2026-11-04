La obra de la plaza de la Constitución de Jaén avanza en plazo con previsión de recuperar su funcionalidad en diciembre

Visita a las obras de la plaza de la Constitución. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la plaza de la Constitución de Jaén permitirán la "funcionalidad" del espacio para diciembre, mientras que la terminación de la actuación se prevé para el próximo enero con el estreno de la pérgola y el toldo.

Así lo ha indicado este miércoles el alcalde, Julio Millán, durante la visita que ha realizado a este céntrico enclave. Junto al cuarto teniente de alcalde, Luis García Millán, y técnicos de la Oficina de Proyectos municipal, ha comprobado la evolución de los trabajos que acomete Vialterra, financiados con fondos europeos EDIL del Gobierno de España y una inversión total de 3.094.000 euros.

El regidor ha destacado el ritmo de los trabajos y el esfuerzo que se está realizando para cumplir los plazos previstos y ha avanzado que "se reforzará el trabajo durante las próximas semanas, incluso con turnos adicionales, para agilizar la ejecución", según ha informado el Consistorio. La previsión es que la plaza "alcance en el tramo final del año su funcionalidad y los trabajos se den por concluidos en enero con la terminación y la instalación de la pérgola y el toldo".

"La remodelación va más allá de la renovación estética de la plaza; una parte fundamental de la obra se centra en sustituir las instalaciones y las redes de servicios que presentaban problemas por su antigüedad. Va a quedar nueva no solo en la parte estética que todos vemos, sino también en toda la parte de servicios, que era fundamental para evitar daños posteriores una vez que estuviera recuperada la plaza", ha explicado.

En este punto, ha abundado en el cambio cualitativo con un enfoque de apoyo al comercio y al disfrute ciudadano que va a tener la plaza. Así, además de la parte de embellecimiento, "la reforma permitirá renovar unas redes de saneamiento y abastecimiento que llevaban décadas sin una intervención integral y que necesitaban prestar un servicio público a la ciudadanía de primera necesidad en las mejores condiciones posibles".

Por su parte, el cuarto teniente de alcalde ha señalado que "el diseño responde a la intención del equipo de gobierno (PSOE-JM+) de crear una plaza más agradable y preparada para el disfrute ciudadano".

"Queríamos una plaza que la ciudad disfrutara, con fuentes, pérgolas que den sombra a las personas que pasen por aquí y árboles que aporten ese toque verde, de jardín y de frescura", ha comentado el edil, que ha recordado las altas temperaturas que registra Jaén durante el verano y la importancia de incorporar vegetación y sombra.

LEGADO

García Millán ha destacado también la repercusión que la remodelación puede tener en la actividad económica de la zona, punto en el que ha afirmado que "es una plaza que este equipo de Gobierno deja como legado a la ciudad para que sea más atractiva y para que todo el entorno comercial se pueda disfrutar y se revalorice".

Durante la visita, el arquitecto municipal Jon Caño ha puesto el acento en las tareas que se están realizando bajo la superficie. "Al menos la mitad del trabajo de renovación consiste en desmontar instalaciones obsoletas, algunas con alrededor de 50 años de antigüedad, que estaban ocasionando problemas a los vecinos y establecimientos del entorno", ha precisado.

Entre las intervenciones, sobresale la renovación de la red de saneamiento, con una acometida que alcanza cerca de cinco metros de profundidad, así como la sustitución de grandes conducciones de abastecimiento de agua de la red principal de la ciudad. También se está actuando sobre las redes de telefonía y electricidad.

"En realidad estamos renovando la plaza para los próximos 50 años por debajo de la superficie, en lo que no se ve", ha asegurado, no sin incidir en que "la renovación de estas infraestructuras es tan importante como el resultado visible de la obra".