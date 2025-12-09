Las obras del Carmen del Negro alcanzan en Granada cerca del 85 por ciento de su ejecución

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visita las obras que lleva adelante el Ayuntamiento en el conocido como Carmen del Negro - AYUNTAMIENTO

GRANADA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este martes las obras de reconstrucción y finalización del futuro espacio cultural del Carmen del Negro, en la Cuesta del Chapiz, para comprobar el avance de la primera fase de intervención en este enclave patrimonial del Albaicín pendiente de rehabilitación en los últimos lustros, y que alcanza ya el 85 por ciento de su ejecución.

El proyecto, financiado con 2,89 millones de euros a través del Plan Alhambra, permitirá "culminar un equipamiento clave para la conservación documental de la ciudad y la recuperación de uno de los enclaves patrimoniales más significativos del Albaicín como nuevo equipamiento cultural".

El Plan Alhambra es un programa de inversiones para la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico de Granada, impulsado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada. Durante la visita, la alcaldesa ha destacado que "el Carmen del Negro es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones permite rescatar proyectos que Granada llevaba años esperando".

Con el "trabajo conjunto entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Patronato de la Alhambra, hoy estamos devolviendo vida a un espacio histórico y cultural que llevaba dos décadas paralizado", ha explicado Carazo, quien ha subrayado además que esta actuación "no solo recupera patrimonio: mejora servicios públicos esenciales, moderniza nuestras infraestructuras culturales y garantiza que la memoria documental de Granada cuente con un espacio digno, accesible y eficiente".

La obra, retomada en 2024 tras su paralización en 2007, contempla la finalización integral del nuevo Archivo Municipal, que incluirá sala de consulta, biblioteca, despachos, talleres de restauración, una sala multifuncional y seis depósitos de legajos, además de una galería técnica subterránea que permitirá "albergar instalaciones de alta complejidad energética y de conservación", ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

La intervención actual completa también la adaptación del edificio a la normativa vigente en accesibilidad, protección contra incendios y eficiencia energética. Asimismo, el proyecto desarrolla un equipamiento de gran capacidad, con una superficie útil en planta baja de 1.967,90 metros cuadrados, una superficie construida de 2.472,70 metros cuadrados y un sótano de 599,20 metros cuadrados, donde se aloja la galería de instalaciones que facilitará el funcionamiento técnico del archivo.

El edificio, diseñado originalmente por el arquitecto Luis Feduchi y actualizado por el equipo técnico de Antonio Luis García-Fresneda Hernández y Juan Manuel Zamora Malagón, recupera también la memoria paisajística del enclave con una cubierta inspirada en las antiguas terrazas de cultivo de la huerta del Carmen del Negro.

"Granada avanza cuando cuidamos lo que somos y preparamos la ciudad para lo que queremos ser", ha afirmado la alcaldesa. "Este Archivo Municipal será una referencia en accesibilidad, conservación documental y sostenibilidad, y se convertirá en un motor para continuar la recuperación del Albaicín, un barrio que es patrimonio mundial y merece inversiones a la altura de su historia".

La visita ha concluido con el compromiso del Ayuntamiento de continuar impulsando la fase segunda del proyecto, dedicada a la rehabilitación del antiguo carmen y a la urbanización completa de la parcela. "Granada gana patrimonio, gana un nuevo equipamiento como legado del proyecto a Capital Europea de la cultura en 2031, ganando así futuro y proyección, y eso solo es posible cuando las administraciones remamos en la misma dirección", ha concluido Carazo.