Las obras de emergencia tras las borrascas de Córdoba avanzan a buen ritmo con una inversión de 7,4 millones

Visita a las obras de emergencia que la CHG ejecuta en la provincia de Córdoba para reparar los daños por las siete borrascas que afectaron a la Demarcación entre el 21 de enero y el 15 de febrero de 2026. - CHG

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, han visitado este miércoles las obras de emergencia que el organismo de cuenca ejecuta en la provincia para reparar los daños ocasionados por las siete borrascas que afectaron a la Demarcación entre el 21 de enero y el 15 de febrero de 2026.

Durante la visita, ambas responsables han comprobado el avance de las actuaciones, que comenzaron el día 21 de abril y que conllevan una inversión de 7,4 millones de euros. Las obras están destinadas a cauces, infraestructuras hidráulicas y caminos y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses.

En relación con los cauces, incluyen intervenciones destinadas a restituir la funcionalidad hidráulica y geomorfológica a través de tratamientos selvícolas para retirar vegetación seca y árboles caídos; retirada y redistribución de sedimentos en tramos donde la avenida extraordinaria modificó la morfología del cauce; eliminación de obstáculos longitudinales y transversales que agravaron los daños, y estabilización de márgenes afectadas por la dinámica fluvial, entre otros.

Estas actuaciones se desarrollan en los principales cauces afectados de la provincia, como el río Cabra, el río Bembézar, el río Genil, el río Guadajoz y el tramo medio del Guadalquivir, así como en arroyos representativos como Santa María, Salado y Madre Fuentes. Los trabajos se concentran en los municipios más afectados por el temporal, entre ellos Palma del Río, Hornachuelos, Almodóvar del Río, Córdoba, Montoro y Villa del Río.

Además de reparar los desperfectos ocasionados por las lluvias extraordinarias, estas actuaciones refuerzan la capacidad de respuesta de los cauces ante futuros episodios de precipitaciones intensas, mejorando la seguridad hidráulica y la protección del Dominio Público Hidráulico.

Asimismo, se trabaja en las presas de titularidad estatal, como es el caso de la de Valdemojón, que han visitado. En estas infraestructuras se actúa para resolver los daños en aliviaderos, carreteras de acceso, equipos electromecánicos o recuperación de la capacidad de desagüe aguas abajo de algunas de las presas. Por otro lado, también se incluyen actuaciones en infraestructuras de riego de zonas regables estatales y caminos de servicio.

Ante ello, la CHG ha reafirmado su "compromiso con la recuperación de las infraestructuras afectadas y con la mejora de la resiliencia de los cauces, garantizando que vuelvan a su estado funcional y minimizando riesgos ante nuevas avenidas".