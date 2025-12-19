Obras de emergencia en el cementerio de San Eufrasio de Jaén para garantizar su "seguridad y dignidad"

Obras de emergencias en el cementerio de San Eufrasio. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está ejecutando obras de emergencia en el cementerio de San Eufrasio "para garantizar la seguridad y la dignidad del recinto".

Así lo ha indicado en una nota el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, tras visitar los trabajos que se acometen en el conocido como cementerio viejo, clausurado para enterramientos desde 2002, tras detectarse un problema estructural que hacía necesaria una intervención inmediata.

"La actuación se ha puesto en marcha como consecuencia de un hundimiento en el forjado de dos módulos de nichos situados en patios no históricos del cementerio; un incidente que provocó el desprendimiento total de una de las fachadas", ha explicado. Ante esta situación, el Ayuntamiento declaró la obra de emergencia para "actuar con la mayor rapidez posible y evitar riesgos mayores".

Ha detallado que se va a proceder, en primer lugar, al desescombro de la zona afectada, "lo que permitirá que los trabajadores municipales del cementerio puedan llevar a cabo la exhumación de los restos y su posterior reubicación dentro del propio camposanto".

"Los trabajos continuarán con la demolición de los módulos de nichos afectados, que se encuentran en patios no históricos y no cuentan con valor patrimonial, lo que permitirá actuar sin afectar a los elementos de mayor relevancia histórica del cementerio (que está declarado BIC)", ha comentado.

Padorno ha añadido que, "de forma paralela, y también dentro de esta declaración de emergencia, el Ayuntamiento está acometiendo la reparación del techado de uno de los módulos del patio 3, que presentaba un importante deterioro". El objetivo es "prevenir nuevos daños y proteger adecuadamente módulos que sí forman parte del patrimonio histórico del cementerio".

"Esta intervención pone de manifiesto, una vez más, el compromiso del equipo de gobierno con el cuidado y la conservación del cementerio de San Eufrasio, en el que se acometen tareas de mantenimiento durante todo el año. Estamos actuando con sensibilidad, rigor técnico y responsabilidad para preservar este lugar y para que sea un espacio seguro y digno tanto para quienes trabajan en él como para las familias que lo visitan", ha concluido.