Las obras de emergencia del Gobierno en playas de Granada afectadas por el temporal comenzarán a principios de abril

Archivo - Playa de Albuñol en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL - Archivo

ALBUÑOL (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

Las obras de emergencia previstas por el Gobierno en playas de la costa de Granada dañadas por el tren de borrascas del pasado febrero comenzarán sobre principios de abril, según ha avanzado este miércoles el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Se trata de obras ya aprobadas con una partida de 2,9 millones de euros para que el Servicio Provincial de Costas ejecute estos trabajos que van a suponer una "regeneración integral" en playas como la del Pozuelo, en Albuñol.

El objetivo es que las obras comiencen a principios de abril y estén a disposición de los usuarios y del sector turístico "en cuanto empiece la temporada", ha señalado Fernández a preguntas de los periodistas en Albuñol.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, señaló hace unos días durante una visita a Salobreña que el informe elaborado por el Servicio Provincial de Costas revela que los daños fueron cuantiosos y se extienden a la práctica totalidad de los casi 80 kilómetros de costa granadina.

En concreto, las actuaciones se van a realizar en las zonas del delta del Guadalfeo, en las playas de La Charca y la Cagailla, en Salobreña; en la de la Punta del Santo, en Motril, y en Torrenueva Costa. En la parte oriental se actuará en la playa de Castillo de Baños, en Polopos-La Mamola y en las de La Rábita y el Pozuelo, en Albuñol. Además, se actuará en cuatro playas de Almuñécar.

El principal daño identificado, en general, es la pérdida de sedimentos como consecuencia del fuerte transporte provocado por el temporal de poniente. Estas pérdidas han sido generalizadas, y han afectado, en mayor o menor medida, a todas las playas dañadas, con especial gravedad en la zona este del litoral. Destaca el caso de la playa de El Pozuelo, en Albuñol, donde se aprecia de forma descubierta parte del muro de apoyo del antiguo paseo y de estructuras anteriores.

En un segundo grupo se encuentran los daños sufridos en las estructuras de defensa existentes. La altura del oleaje, que en algunos momentos superó los seis metros, constituye la mayor de toda la serie histórica en el Mar de Alborán desde que se tienen registros por parte de la red de boyas de Puertos del Estado.

Esta circunstancia provocó el desplazamiento de las piezas y escolleras en diferentes espigones como el de la Punta del Santo en Motril, en donde la virulencia ha sido tal que ha logrado desplazar algunas de las piezas de hasta diez toneladas; o el de Fuentepiedra en Almuñécar.

Además, se le suma la pérdida del cardinal de señalización marítima del propio espigón de la Punta del Santo de Motril. Junto a esto, también se han identificado numerosos desperfectos por alcance y remonte del oleaje que han afectado a los caminos adyacentes, pasarelas o mobiliario.

Las obras tienen por objeto la reparación de todos los daños identificados y la reposición de escolleras en los espigones dañados junto con los aportes de los sedimentos perdidos a fin de restituir el estado al previo del tren de borrascas, "asegurando la protección e integridad del dominio público marítimo-terrestre".