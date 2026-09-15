Las obras 'Largo das almas', 'Eso es todo' y 'El verano de los deseos' ganan los 42º Premios Literarios Jaén

Diego Doncel, ganador de los 42º Premios Literarios Jaén en novela, junto a Juan Cobos Wilkins y María Peláez (narrativa juvenil). - CAJAGRANADA FUNDACIÓN

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 42º Premios Literarios Jaén ya tienen ganadores: 'Largo das almas', de Diego Doncel Manzano; 'Esto es todo', de Juan Cobos Wilkins, y 'El verano de los deseos', de María Peláez García, han sido los elegidos en las categorías de novela, poesía y narrativa juvenil, respectivamente.

El fallo de este certamen organizado por CajaGranada Fundación, CaixaBank y Fundación Cajasol se ha dado a conocer este miércoles. Esta edición ha estado marcada por un "significativo crecimiento de la participación" con 1.059 manuscritos inéditos presentados en las tres modalidades.

"Este hecho refuerza la trayectoria de unos premios que, tras más de cuatro décadas, continúan impulsando la creación literaria en los ámbitos de la novela, la poesía y la narrativa juvenil", han destacado en una nota las entidades organizadoras.

La entrega de los galardones está prevista el 27 de noviembre en el Parador de Jaén y contará con la intervención de la escritora Luz Gabás, quien impartirá la ya tradicional conferencia anual del certamen. De este modo, Jaén se convertirá de nuevo "en punto de encuentro de autores, lectores y profesionales del ámbito literario andaluz".

En la modalidad de Novela, dotada con 16.000 euros y a la que han concurrido 203 manuscritos, el jurado, después de examinar las obras que quedaron finalistas, ha reconocido por unanimidad a Diego Doncel Manzano por 'Largo das almas'.

Reconoce la obra "por plasmar un lírico y detectivesco recorrido a través de la Lisboa de la transición a la democracia, componiendo una oda a esta ciudad y a su autor más emblemático, Pessoa, mediante un lenguaje de gran riqueza y altura intelectual".

Diego Doncel Manzano (Malpartida, Cáceres, 1964) es poeta, novelista, articulista y crítico literario. Como narrador ha publicado 'El ángulo de los secretos femeninos', 'Mujeres que dicen adiós con la mano' y 'Amantes en el tiempo de la infamia'.

En poesía obtuvo el Premio Adonais en 1990 con 'El único umbral' y ha desarrollado desde entonces una amplia trayectoria reconocida por la crítica. Entre sus títulos figuran 'Una sombra que pasa', 'En ningún paraíso', 'Porno ficción' y 'El fin del mundo en las televisiones'. En 2020 obtuvo el Premio Loewe con 'La fragilidad', que recibió también el Premio de la Crítica de la Comunidad de Madrid y el de los Editores de Poesía al mejor libro del año.

Ha trabajado, además, como periodista, guionista y gestor cultural, y ha dirigido colecciones de poesía y ensayo. Por el conjunto de su trayectoria literaria recibió en 2015 el Premio Diálogo de Culturas.

ORGINALIDAD

Con respecto a la categoría de Poesía, el jurado fue seleccionando en sucesivas deliberaciones los mejores manuscritos hasta que eligió, por unanimidad, la obra titulada 'Esto es todo', de Juan Cobos Wilkins. En este caso, está dotada con 10.000 euros y han concurrido 256 originales.

Sobre la obra ganadora, el jurado ha subrayado "la enorme originalidad del texto que imbrica elementos de la cultura pop con conceptos poéticos clásicos".

Aborda temas de gran pertinencia en el mundo actual con una brillante poesía confesional que evoca sentimientos humanos, como la relación con los padres, los afectos o la sexualidad, pasando de la alegría de los recuerdos felices a una profunda y veraz tristeza. Añade que "la sorpresa, el ingenio y los hallazgos sobrevuelan toda la lectura del libro".

Juan Cobos Wilkins (Riotinto, Huelva, 1955) es poeta, narrador y crítico literario. Ha sido director de la Fundación Juan Ramón Jiménez y de la colección poética que lleva el nombre del premio Nobel y codirigió el Aula de Poesía de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid.

Entre sus libros de poesía figuran 'Llama de clausura', 'Para qué la poesía', 'Biografía impura', 'El mundo se derrumba y tú escribes poemas' y 'Matar poetas'. Es también autor de novelas como 'El corazón de la Tierra', llevada al cine, 'Mientras tuvimos alas' y 'El mar invisible', además de relatos y de una biografía de Federico García Lorca.

Ha desarrollado, asimismo, una amplia labor como crítico literario en medios como 'El País' y la revista 'Mercurio'. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Internacional Emilio Castelar y la Medalla de las Letras de Huelva.

INTERGENERACIONAL

En la categoría de Narrativa Juvenil, dotada con 10.000 euros y a la que se presentaron 600 obras, después de examinar las finalistas, el jurado ha acordado por unanimidad proclamar ganadora a 'El verano de los deseos' de María Peláez García. Ha valorado la obra "por ser actual, emocional e intergeneracional, lo que permite viajar con el libro". "El texto conecta puentes entre el pasado que conocemos y el presente que estamos viviendo", apunta el jurado.

María Peláez García (Madrid, 2001) es escritora y graduada en Humanidades por la Universidad de Alcalá. Ha continuado su formación en el ámbito de los estudios literarios y culturales hispánicos, compaginándola con la escritura.

Ha participado en distintas publicaciones colectivas y antologías, entre ellas 'El último hotel' y su continuación, 'El último hospital'. También forma parte de 'Diferetelling', una antología de reinterpretaciones literarias publicada en 2024.

Ese mismo año publicó 'Doce meses', un relato centrado en el proceso de recuperación de su protagonista y la importancia del acompañamiento. Su trayectoria literaria se ha desarrollado especialmente en los ámbitos de la narrativa contemporánea, el romance y la fantasía.

JURADOS

Desde la organización de estos 42º Premios Literarios Jaén se ha resaltado la "ardua labor" que los jurados han realizado en esta edición, ya que se han presentado un total de 1.059 manuscritos. El de Novela ha estado integrado por Antonio Gárate Oronoz, Jesús García Calero, Javier Ortega Posadillo y Francisco Morales Lomas, quien actuó como presidente.

Jesús Munárriz Peralta ha presidido el de Poesía. Junto a él han formado parte Manuel García García, María Zaragoza Hidalgo, Inmaculada Lergo Martín y Antonio Molina Flores. En la modalidad de Narrativa Juvenil, ha presidido el jurado Alexia Buj Requena, que ha estado acompañada por Susanna Herrero Rodríguez, María Sierra Morales y Carla Martí García.