Ocho de cada diez personas mayores víctimas de maltrato atendidas por Cruz Roja en Córdoba son mujeres

Una mujer mayor junto a una voluntaria de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja, con motivo de la conmemoración el próximo lunes, 15 de junio, del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, ha alertado este jueves ocho de cada diez personas mayores víctimas de maltrato atendidas por la institución humanitaria en la provincia de Córdoba son mujeres.

En este sentido y en una nota Cruz Roja ha señalado que el maltrato a las personas mayores "sigue siendo uno de los problemas más invisibilizados" de la sociedad, ya que "en la mayoría de los casos ocurre en entornos familiares o de cuidados, donde existe una fuerte dependencia emocional y funcional que dificulta su detección y denuncia".

Desde 2017, Cruz Roja trabaja de manera continuada para prevenir que las personas mayores en situación de especial vulnerabilidad se conviertan en víctimas de malos tratos, y apoyar a quienes ya lo han sufrido o lo están sufriendo, a través del proyecto 'Buen Trato a las Personas Mayores', cofinanciado con el 0,7% del IRPF. Desde entonces, la organización ha atendido a más de 31.000 personas, de las cuales el 85% eran mujeres.

Solo en el último año, Cruz Roja ha dado respuesta a 2.229 personas mayores en situación de maltrato o riesgo de sufrirlo, de las cuales el 80% eran mujeres. Esta labor es posible gracias a la implicación de 490 personas voluntarias en 96 municipios de España.

En la provincia de Córdoba, durante el último año se han realizado 552 intervenciones a 200 personas mayores, siendo 146 de ellas mujeres. Este trabajo ha contado con la participación de 37 personas voluntarias, consolidando una red de apoyo fundamental para la detección y atención de estas situaciones. Los datos confirman una tendencia persistente: ser mujer incrementa significativamente el riesgo de sufrir maltrato en la vejez, especialmente cuando confluyen otros factores como el origen, la pertenencia a minorías o la orientación sexual.

La intervención de Cruz Roja se dirige a todas las tipologías de maltrato: físico, psicológico, económico, sexual, así como otras formas menos visibles como la vulneración de derechos o el maltrato social. El maltrato psicológico continúa siendo la forma más frecuente, seguido del abandono, el abuso económico y la negligencia.

En la mayoría de los casos, el entorno familiar o de cuidados es el espacio donde se produce el daño, dificultando su denuncia debido a sentimientos de miedo, vergüenza o culpa. "La visibilidad del maltrato a las personas mayores y la sensibilización social son fundamentales para reconocer una realidad con frecuencia oculta", ha señalado Germán Ayala, director del Área de Inclusión Social de Cruz Roja en Córdoba, resaltando que "hacerla visible favorece la conciencia colectiva, impulsa la denuncia y mejora los mecanismos de detección temprana".

Uno de los pilares del proyecto es la formación de los equipos, que permite mejorar la detección precoz de los casos. A ello se suman acciones de sensibilización dirigidas a las propias personas mayores, facilitándoles herramientas para conocer y ejercer sus derechos. Asimismo, la creación de redes de protección sólidas resulta clave, en colaboración con instituciones públicas, entidades sociales y profesionales del ámbito jurídico, sanitario y social.

JORNADA EN CÓRDOBA POR EL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES

Con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Cruz Roja en Córdoba celebrará el próximo 16 de junio una Jornada de formación y sensibilización sobre el Buen Trato a las Personas Mayores en el Salón de Actos de la Biblioteca Grupo Cántico.

La jornada estará dirigida a personas mayores participantes en los proyectos, así como a personal técnico y voluntariado, con un enfoque práctico orientado al conocimiento y ejercicio de derechos. El acto será presidido por la presidenta de Cruz Roja en Córdoba, Cándida Delia Ruiz, y contará con la participación de destacadas personas expertas de distintos ámbitos.

En la mesa redonda intervendrán Fernando Santos, fiscal delegado de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, quien abordará el contrato de cuidados y la guarda de hecho; Federico Cabello de Alba, vocal del Consejo Andaluz de atención a las Personas con Discapacidad, que tratará los poderes preventivos; Pilar Ramos, agente de la Policía Nacional adscrita a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), que ofrecerá información sobre recursos de atención y consejos de seguridad, y María García, responsable autonómica del Programa de Personas Mayores de Cruz Roja, que aportará la visión desde la intervención social.

Además, se contará con la participación activa de personas mayores del programa, quienes presentarán el 'Decálogo del Buen' Trato elaborado por ellas mismas, poniendo en valor su papel protagonista en la defensa de sus derechos.

Para facilitar la asistencia, se ha organizado el desplazamiento en autobús de personas mayores procedentes de municipios del norte de la provincia, incluyendo zonas de la España despoblada como Belalcázar, Villanueva y Santa Eufemia. También se contará con participantes de Hinojosa del Duque y, por supuesto, de Córdoba capital. Las jornadas están destinadas a personas mayores usuarias, voluntariado y personal técnico de Cruz Roja.