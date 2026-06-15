Ocho librerías andaluzas acogerán entre junio y octubre encuentros entre autores en el programa 'Afinidades electivas'

Archivo - Imagen de archivo de una persona con un libro. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ocho librerías andaluzas independientes acogerán, entre los meses de junio a octubre, encuentros entre autores en la séptima edición del programa 'Afinidades electivas. Encuentros literarios en librerías'. La iniciativa, puesta en marcha en 2020 por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, consiste en el diálogo entre un creador y creadora, seleccionados por la librería que organiza la actividad, y que escriban en diferentes lenguas de España.

En las conversaciones se propone a cada autor y autora indagar en el trabajo y en la obra del otro, buscando semejanzas, conexiones o caminos divergentes, tal y como ha señalado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Los encuentros programados en Andalucía tendrán lugar del 19 de junio al 9 de octubre en las librerías independientes La Inevitable (Sevilla), con Adrián Fauro (valenciano) y Ana Campoy (castellano), el 19 de junio; en la Librería La luna nueva (Jerez de la Frontera, Cádiz), con Manuel Bernal Romero (castellano) y Yolanda Castaño (gallego), el 22 de junio; en la Casa Tomada SL (Sevilla), con Ismael Ramos (gallego) y Silvia Hidalgo Callarga (castellano), el 26 de junio, en El Laberinto (Jerez de la Frontera, Cádiz), con Javier López Menacho (castellano) y Nerea Pallares (gallego), el 16 de septiembre; en la Librería Libros Prohibidos (Úbeda, Jaén), con Maite Mutuberria (euskera) y Nono Granero (castellano), el 23 de septiembre; en La casa con libros (La Zubia, Granada), con Carmen Camacho (castellano) e Ismael Ramos (gallego), el 26 de septiembre; en Delibes (Puente Genil, Córdoba), con Luz Pichel (gallego) y Miguel Ángel García Argüez (castellano), el 8 de octubre; en la Librería Nobel (Montilla, Córdoba), con Luz Pichel (gallego) y Miguel Ángel García Argüez (castellano), el 9 de octubre.

Estas actividades son de acceso libre y gratuito para el público interesado y la fecha de la actividad es provisional, por lo que se recomienda consultarla en la librería interesada.

En esta línea, este programa tiene como objetivos principales impulsar la actividad en librerías independientes y poner en valor la pluralidad lingüística de nuestro país, favoreciendo el diálogo y contribuyendo a la difusión de literaturas de distintos territorios.

En esta edición participarán un total de 66 autores, 34 mujeres y 32 hombres, con el objetivo de favorecer la paridad en el sector. Algunos nombres que formarán parte del programa este año son Yolanda Castaño, Mario Obrero, Nerea Pallares, Alberto Conejero, Katixa Agirre, Ismael Ramos y Luz Pichel.

Así, se ha conformado un "programa diverso" en el que se darán cita autores con obras en castellano, gallego, catalán, euskera, asturiano, valenciano y aragonés, y representantes de diversos géneros literarios: narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, cómic, literatura dramática, traducción e ilustración, tal y como ha subrayado el citado comunicado.

En cuanto a la distribución geográfica, además de los ocho encuentros en Andalucía, se realizarán quince encuentros en Galicia, ocho en la Comunidad de Madrid, siete en la Comunidad Valenciana, cinco en Asturias, dos en Castilla y León, la Región de Murcia y Cataluña, respectivamente y uno en Castilla-La Mancha, en Aragón, en La Rioja y en Extremadura, respectivamente.