La OCU aconseja comunicar los daños por el terremoto de Granada también al Consorcio de Compensación del Gobierno

Inspecciones técnicas tras los terremotos en Granada el pasado 18 de agosto de 2026. - COAATGR

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aconsejado este miércoles que los daños por riesgos extraordinarios, como los causados por el terremoto en Granada, sean comunicados al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), dependiente del Gobierno de España, ya que "este organismo se hace cargo de las indemnizaciones para las personas, los vehículos y las viviendas siempre que estén previamente aseguradas".

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, la comunicación de siniestros extraordinarios puede realizarse, además de a la aseguradora, al Consorcio, aunque debe realizarse "lo antes posible", ya que aplica periodos de carencia e indemniza únicamente "según el alcance de la póliza privada contratada".

Además, la OCU ha recomendado aportar las mayores pruebas posibles sobre el alcance de los daños sufridos en la vivienda o el automóvil asegurados a través de vídeos, fotos y documentos. Por ello, ha señalado que "siempre es conveniente guardar en otra ubicación una copia digital de los documentos más importantes", como documentos de identificación, escrituras de propiedad, contratos y facturas para facilitar las reclamaciones.

Por otra parte, los daños no cubiertos por los seguros se cubrirán en alguna medida si "hay ayudas extraordinarias", que la OCU ha solicitado a las autoridades. En este sentido, la organización ha afirmado que sería de "gran utilidad" la creación de una ventanilla única que permita a los afectados gestionar las ayudas aprobadas por las diferentes administraciones de "forma rápida y eficiente".