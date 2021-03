La ocupación hotelera prevista en Jaén para Semana Santa cae del 70 al 20% al seguir los cierres provinciales

JAÉN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hoteleras para Semana Santa han caído en la provincia de Jaén del 70 al 20 por ciento, una vez que la Junta de Andalucía ha decidido mantener la limitación de movilidad interprovincial, según ha señalado la Asociación Turismo de Jaén (TurJaén).

Así lo ha indicado a Europa Press su presidente, José Ayala, quien ha afirmado que la crisis por la pandemia de la covid-19 y las restricciones aparejadas ha llevado a que en la actualidad el territorio jiennense cuente con "un 30 por ciento de establecimientos abiertos", incluyendo hoteles, hostales, pensiones, casas rurales y apartamentos turísticos.

Y en estos, la previsión de ocupación de cara a la Semana Santa "ha bajando al 20 por ciento y solo las noches claves" de Jueves, Viernes y Sábado Santo. "Hemos pasado en algunos destinos turísticos como el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el Parque Natural de Sierra Mágina, Úbeda y Baeza, de en torno a un 70 por ciento de ocupación la semana pasada prevista a tener cerrado el 70 por ciento de establecimientos y los que están abiertos, una ocupación de un 20 por ciento", ha lamentado.

Ayala ha recordado que el principal cliente del sector turístico en Jaén procede de Andalucía y del resto de comunidades españolas, de manera que "al haber solo movimiento provincial, todo eso se ha caído". En este sentido, ha añadido que el propio mercado jiennense no puede cubrir la oferta con la que cuenta la provincia.

"Aquí no hay tanta población como, por ejemplo, en Málaga y Sevilla, donde sí están a reventar las casas rurales, apartamentos y casas de montaña. Y, además, hay que ver la situación socioeconómica de Jaén: Es la provincia con la peor renta per capita, con más paro de España, y la mayoría de las personas, por desgracia, no se pueden permitir tres días de viaje", ha comentado.

El presidente de TurJaén ha explicado que, analizando las cifras del covid-19 de la última semana, tenían bastante claro que la Junta mantendría el cierre perimetral de las provincias. "Ahora bien, junto a ello esperábamos que viniese la firma del decreto de ayudas y no ha llegado. Y los culpables de que no lleguen son el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha dicho.

Ayala ha criticado que un país "que presume de batir récords de turistas año a año sea el único de la UE que no está dando ayudas directas" al sector y, por contra, ofrezca "solo endeudedamiento" y "sin eliminar ningún impuesto ni tasa", pese a tener "los negocios cerrados".

Por ello, ha asegurado que se sienten "totalmente abonados". "Que nuestros bares o restaurantes puedan abrir una hora más no nos sirve de nada. Tenemos a la gente ya despedida o, los que mejor están, en el ERTE, y hay muchos establecimientos que no van a abrir y muchos puestos que se van a perder", ha concluido.