La Oficina de Asaja Granada participa en la 'Semana de la IA' con sesiones sobre tecnología y digitalización agraria

Archivo - Las sesiones propuestas por la Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada en el marco de la Semana de la IA están dedicadas a la tecnología y digitalización agraria. - IREKIA - Archivo

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera pyme de Asaja Granada se suma a la 'Semana de la IA', una iniciativa impulsada por Red.es que se desarrollará del 21 al 24 de septiembre a través de la red de Oficinas Acelera pyme de todo el país, con el objetivo de acercar a las pequeñas y medianas empresas las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y facilitar su incorporación de forma accesible, segura y responsable.

En este marco, ha organizado tres actividades gratuitas, dos en formato online y un taller presencial, dirigidas especialmente a empresas, autónomos y profesionales del sector agroganadero interesados en conocer cómo estas nuevas tecnologías pueden incorporarse al trabajo diario de las explotaciones.

La programación arrancará el lunes 21 de septiembre, a las 19,00 horas, con el 'webinar' 'Cómo la IA y la tecnología de imágenes satelitales y de drones está revolucionando la agricultura', impartido por Xavi Labrador, director de canal indirecto en Nax Solutions.

La sesión abordará el uso combinado de inteligencia artificial, imágenes satelitales y drones para avanzar hacia una agricultura de precisión, con aplicaciones en el seguimiento de cultivos, la detección temprana de problemas, el control del estrés hídrico y la optimización del uso de agua, fertilizantes y otros insumos.

El miércoles 23 de septiembre, a las 10,00 horas, será el turno del taller presencial 'Inteligencia artificial a pie de campo: aplicaciones prácticas para el sector agroganadero', impartido por Miriam Monge, especialista en innovación y digitalización agrícola y responsable de la Oficina Acelera pyme de Asaja Granada.

Se trata de una sesión eminentemente práctica en la que los participantes podrán conocer cómo utilizar herramientas de IA como apoyo para tareas administrativas, consultas técnicas y otras necesidades habituales de una explotación, de una forma sencilla y aplicada al trabajo cotidiano.

La programación concluirá el jueves 24 de septiembre, a las 19,00 horas, con el 'webinar' 'Cultivar en la era de la inteligencia artificial', a cargo de Bosco Olalquiaga, Chief Growth Officer (CGO).

La sesión mostrará aplicaciones concretas de la IA en el ámbito agrícola, con especial atención a la optimización de la nutrición vegetal mediante fertirriego, la protección de los cultivos frente a plagas y el seguimiento de los resultados de los trabajos realizados en campo.

En conjunto, las tres sesiones permitirán conocer distintas aplicaciones de estas tecnologías en la actividad agraria, desde el seguimiento y manejo de los cultivos hasta la gestión de tareas y la toma de decisiones.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa, que puede realizarse a través de la web de la Oficina Acelera pyme de Asaja Granada: https://acelerapyme-asaja-granada.com/oficina-acelerapyme-as...