La Oficina de Extranjería de Córdoba resuelve 97% de expedientes vinculados al proceso extraordinario de regularización

La Oficina de Extranjería de Córdoba. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Extranjería de Córdoba ha culminado con éxito el Plan Especial de tramitación puesto en marcha para dar respuesta al proceso extraordinario de regularización derivado del Real Decreto 316/2026, logrando resolver el 97% de los expedientes incluidos en este programa extraordinario.

Según ha informado la Subdelegación, el plan, desarrollado entre abril y junio, ha permitido tramitar 928 de los 955 expedientes pendientes que existían en la provincia cuando entró en vigor la nueva regulación el día 16 de abril. Los 27 expedientes restantes continúan en tramitación a la espera de que las personas interesadas aporten la documentación requerida para completar el procedimiento.

La Subdelegación del Gobierno activó este dispositivo especial con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales presentadas desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024.

Los expedientes de arraigo han concentrado la mayor parte de la actividad desarrollada en el marco del plan, con 850 solicitudes tramitadas. A ellos se suman 70 expedientes correspondientes al régimen transitorio previsto para personas con solicitudes de protección internacional denegadas en vía firme y 35 solicitudes relativas a menores acompañados.

Del total de expedientes incluidos en el plan, 838 han obtenido una resolución favorable, algo que representa el 88% de los casos tramitados. El resto corresponde a archivos, inadmisiones, denegaciones y otras resoluciones de carácter procedimental.

MÁS DE 2.300 EXPEDIENTES RESUELTOS

La finalización de este plan especial pone el broche a más de un año de intensa actividad de la Oficina de Extranjería de Córdoba. Desde la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería en mayo de 2025, la oficina ha gestionado 2.382 expedientes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

De ellos, 2.350 han sido ya resueltos, cifra que supone una tasa global de resolución del 99%. Los expedientes pendientes representan únicamente el 1% del total y corresponden, en su práctica totalidad, a procedimientos que requieren documentación adicional por parte de las personas solicitantes.

La subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana María López, ha destacado que "la extraordinaria respuesta de la Oficina de Extranjería demuestra el compromiso de los empleados públicos con una gestión ágil, eficaz y cercana", a lo que ha añadido que "detrás de cada expediente hay una persona o una familia que espera una respuesta administrativa que le permita desarrollar su proyecto de vida con seguridad jurídica".

López ha subrayado además que "el éxito de este plan especial ha sido posible gracias al esfuerzo y la implicación de todo el personal de la Oficina de Extranjería, que ha asumido una carga de trabajo excepcional para dar respuesta a una demanda sin precedentes en la provincia".