La Oficina Técnica de Doñana impulsa con el CDTI un webinar informativo sobre las ayudas del programa de dinamización

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Técnica de Doñana (OTD), el organismo del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que coordina la ejecución del Marco de Actuaciones para Doñana desde el territorio, ha organizado con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades un webinar informativo sobre su Programa de Dinamización de Doñana el próximo viernes 19 de septiembre a las 10,00 horas.

Según informa en una nota, esta jornada informativa online contará con la participación del director de la OTD, Emilio Rodríguez, y la jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI, Pilar González Gotor. Toda la información sobre la actividad así como la inscripción puede realizarse en el enlace 'https://eventos.cdti.es/agenda/webinar_Donana'.

Esta convocatoria de ayudas, destinadas a fomentar por los proyectos innovadores que repercutan en el desarrollo socioeconómico de los catorce municipios del área de influencia del espacio natural, se publicó el pasado 28 de agosto y el plazo de solicitudes se cerrará el próximo 30 de septiembre.

El programa del CDTI forma parte de la Línea 4 de Industria del Marco Socioeconómico para Doñana del Miteco y está dotado en 2025 de 4 millones de euros. En esta primera fase, se financiarán actuaciones de dinamización que promuevan la identificación, diagnóstico e implementación de acciones innovadoras en el territorio. Esta convocatoria tendrá continuidad en 2026 con una nueva ya enfocada en proyectos y soluciones de I+D específicamente.

OBJETIVO Y BENEFICIARIOS

Los proyectos, que podrán ser presentados por agrupaciones de personas jurídicas formadas por empresas (grandes y pymes), centros de investigación y entidades sin ánimo de lucro con proyectos aplicados de I+D e innovación, deberán estar coordinados por una de las entidades participantes, que, además, deberá desarrollar la actividad objetivo de la ayuda en Cádiz, Huelva o Sevilla; disponer de centro de trabajo en alguna de ellas; y tener vínculo regional con alguno de los municipios englobados en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana.

Estos Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva), Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Los proyectos subvencionables contarán con una dotación de mínimo 300.000 euros y máximo 1,5 millones de euros, a desarrollar hasta diciembre de 2027 y se basarán en diversas actividades como la realización de análisis, diagnósticos y planes de actuación en materia de innovación; organización de programas de formación, talleres y conferencias para fomentar el intercambio de conocimientos, la capacitación y la sensibilización hacia la innovación y nuevos modelos de desarrollo socioeconómico en los municipios.

También actividades para la cooperación y el intercambio de experiencias y conocimiento con otras organizaciones, estructuras y redes de apoyo similares y Actividades de apoyo en la definición y preparación de proyectos e iniciativas de I+D+I para PYMEs que desarrollen su actividad o tengan su sede social en los municipios.

El Miteco ha diseñado dos marcos de actuaciones para Doñana con una inversión prevista de 706 millones de euros que son "pioneros" en su aplicación y que conjugan restauración ambiental y sensibilidad social, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno.