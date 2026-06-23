La ola de calor activa este miércoles aviso naranja en Jaén con máximas de 40º y amarillo en Córdoba y Granada

Archivo - Un termómetro marca 45 grados en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor provoca para este miércoles, 24 de junio, el aviso naranja por temperaturas máximas en la provincia de Jaén, donde podrían alcanzarse los 40 grados, mientras que en Córdoba y Granada se ha decretado aviso amarillo por altas temperaturas.

Según ha informado la Aemet en su página web oficial, consultada por Europa Press, todos los avisos permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.

En concreto, las alertas naranjas se producirán en las comarcas jiennenses de Morena y Condado; Cazorla y Segura y Valle del Guadalquivir de Jaén, donde se esperan 40 grados de máxima.

En cambio, las comarcas con nivel amarillo activo para la jornada del miércoles son la campiña cordobesa y Cuenca del Genil (Granada), con 39 y 38 grados de máxima, respectivamente.

Para este miércoles, la Aemet ha pronosticado en Andalucía cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar tormentas ocasionales.

Por su parte, las temperaturas se encuentran en descenso, motivo por el que han descendido el número de avisos respecto a los precisados para este martes, 23.

Asimismo, los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste en la vertiente atlántica y de componente este en el tercio oriental.