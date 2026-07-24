La ola de calor se despide de Andalucía con aviso amarillo para este sábado en Málaga y por oleaje en Almería y Granada

Archivo - Las playa de la costa de Málaga se llenan de personas. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se despide de la tercera ola de calor, declarada el pasado martes, aunque las altas temperaturas seguirán azotando a la comunidad durante la jornada de este sábado, donde permanecerá activo el aviso amarillo en Málaga por temperaturas de hasta 36 grados. Además, también se activará la alerta del mismo nivel por fenómenos costeros en Almería y Granada.

Así lo expone en su página web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press. En concreto, el aviso amarillo por calor afectará desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas a las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía, donde se espera que los termómetros alcancen los 36 grados de máxima.

Los fenómenos costeros también serán protagonistas de la jornada, lo que obligará a activar desde las 14,00 horas hasta las 21,00 horas el aviso amarillo en Poniente y Almería Capital y en la costa granadina. En ambos litorales se espera viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7), así como olas de entre dos y tres metros.