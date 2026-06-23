OliveA Tradición y Progreso se presenta en Córdoba para defender el futuro del olivar tradicional

Presentación en Córdoba de OliveA Tradición y Progreso. - OLIVEA

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El olivar tradicional ha dado este martes un paso al frente con la presentación en Córdoba de la nueva asociación OliveA Tradición y Progreso, que nace con vocación nacional para defender la viabilidad económica, social y medioambiental del modelo de cultivo que representa la mayor parte del olivar español.

Así lo ha señalado la entidad en una nota en la que ha detallado que su objetivo es "preservar el patrimonio histórico, cultural y paisajístico que representa el olivar tradicional, incorporando al mismo tiempo innovación, conocimiento y nuevas tecnologías que permitan garantizar su rentabilidad y su continuidad en el futuro.

El nombre resume la "razón de ser" de la asociación, pues "Tradición significa conservar el patrimonio heredado: olivar, paisaje y gentes. Y progreso significa entender que no basta con hacer lo de siempre", sino que hay que "incorporar el conocimiento, la tecnología y las nuevas herramientas para que ese patrimonio siga siendo viable y rentable para las próximas generaciones", ha afirmado el presidente de OliveA, José Gilabert.

La asociación defiende la "convivencia de todos los modelos productivos presentes en el sector", aunque reclama "una diferenciación clara de cada sistema y de los valores que aporta el olivar tradicional".

Así pues, Gilabert ha explicado que no están aquí "para enfrentar modelos de producción", sino que lo que defienden es que "no son lo mismo y que deben valorarse adecuadamente. Lo importante es que cada modelo aplique buenas prácticas agronómicas, ambientales y comerciales para generar más valor. El olivar tradicional tiene todavía un amplio recorrido por delante en ese camino y OliveA quiere contribuir a acelerarlo".

En este contexto, ka asociación plantea una hoja de ruta basada en dos grandes pilares: la representación institucional de los olivareros tradicionales y la puesta en común de estrategias que permitan diferenciar y valorizar los aceites procedentes de variedades tradicionales.

Entre las líneas de trabajo destacan la mejora de las prácticas agronómicas, la apuesta por una producción más sostenible y ecológica, el adelanto de las campañas de recolección para obtener aceites de mayor calidad, la reducción de costes de producción y la búsqueda de soluciones al creciente problema de la falta de mano de obra.

En este sentido, la vicepresidenta de OliveA, Nuria Yáñez, ha destacado que el futuro del olivar tradicional pasa por la profesionalización, la innovación y el trabajo conjunto entre agricultores, cooperativas y entidades técnicas.

"Proteger el olivar tradicional es proteger el medio rural, sobre todo porque el 70% del olivar de Andalucía es tradicional", ha sicho Yáñez, que ha añadido que se trata de "un modelo que genera empleo, fija población, conserva el paisaje y contribuye al equilibrio ambiental". El objetivo es "dar voz a esos agricultores y ayudarles a mejorar su rentabilidad mediante la modernización de las explotaciones, la digitalización, la adaptación de maquinaria específica para este tipo de cultivo y el impulso al relevo generacional".

OlivA Tradición y Progreso considera fundamental avanzar en una estrategia comercial común que permita mejorar el posicionamiento de los aceites procedentes del olivar tradicional. Durante demasiado tiempo se han producido "excelentes aceites sin construir una estrategia conjunta para defender su valor", ha dicho el presidente, resaltando que es necesario "ordenar la comercialización, comunicar mejor sus fortalezas y ofrecer al consumidor un producto diferenciado, sostenible y certificado que compita por su calidad".

"Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas deben desempeñar un papel clave en este proceso, certificando tanto el origen como la calidad diferencial de los aceites elaborados a partir de variedades tradicionales. El mercado necesita reconocer no sólo la calidad intrínseca del aceite, sino también todos los bienes públicos que genera el olivar tradicional: empleo, biodiversidad, fijación de población, protección del paisaje y desarrollo económico", ha subrayado.

OliveA reclama una revisión de los criterios de apoyo público al sector para priorizar a los olivares de montaña, alta montaña y secano. "Las ayudas deben dirigirse prioritariamente a quienes más las necesitan", pues "no tiene sentido aplicar los mismos criterios a explotaciones altamente eficientes que a olivares que soportan costes mucho mayores y desempeñan una función social y ambiental fundamental para los territorios", ha defendido el secretario de OliveA, Rafael Almirón.

En cuanto a la situación actual del mercado del aceite de oliva, en OliveA consideran "imprescindible recuperar niveles de precios que permitan la viabilidad económica de las explotaciones, porque hay mercado para todos los aceites". No se puede permitir que el futuro del sector pase por "expulsar a miles de agricultores para que unos pocos concentren el negocio. El olivar tradicional tiene derecho a competir y a seguir siendo una fuente de riqueza para los pueblos", ha concluido José Gilabert.