Olona (Vox) niega "mercadeo" con el PP por el puesto en la Mesa del Parlamento y descarta "contraprestaciones"

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Macarena Olona, ha señalado este jueves que no ha habido "ningún tipo de mercadeo indigno" por parte de su formación con el PP-A para que le haya cedido la vicepresidencia tercera en la Mesa del Parlamento y por tanto "no significa que Vox vaya a dar nada a cambio", de modo que desarrollarán una "oposición leal que no rendida" con el Gobierno andaluz.

Olona ha realizado estas declaraciones en los pasillos del Parlamento antes de la sesión constitutiva de la XII Legislatura y después de que el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, haya confiado en que haya reciprocidad por parte de Vox a la "generosidad" que el PP-A ha tenido al cederle la vicepresidencia tercera en la Mesa del Parlamento, y que ha enmarcado en ese "espíritu de introducir desde el minuto uno en esta legislatura, de generosidad y de diálogo".

Preguntada sobre este asunto, Olona ha recalcado que "Vox no actúa en un mercadeo indigno de sillas a cambio de otro tipo de acuerdos" y "aquí no ha existido ningún tipo de negociación porque no hay esa contraprestación", aunque sí ha habido una interlocución "más que cordial" con el PP, ha dicho.

"Nosotros no estamos sometidos a precio para hacer lo que tenemos que hacer, que es ser muy respetuosos con la voluntad de los andaluces, que han dado una mayoría absoluta al PP", ha recordado, al tiempo que se ha comprometido a "estar al lado del Gobierno de la Junta de Andalucía" en todo lo que esté en la mano de Vox para que esta comunidad "salga de las estadísticas tan dramáticas" que ostenta en materias como el desempleo o el abandono escolar y "en todos y cada uno de los indicadores que muestran cuando una región está agónica como es el caso de Andalucía".

Olona ha mostrando su "satisfacción" por el "logro" de haber alcanzado la Vicepresidencia tercera en la Mesa, matizando que la misión de su formación "no es ocupar poltronas públicas" e incidiendo en que la experiencia les ha demostrado que es "imprescindible" estar para tener conocimiento directo de las decisiones que se toman, y "no en pocos casos" poder informar de los acuerdos que se alcanzaban bajo mano antes de la llegada de Vox o para "reventar" todos los que no beneficien a los ciudadanos.

"Esa mano tendida que siempre ha tenido Moreno por parte de Vox, durante la campaña y ahora en este nuevo escenario, es la mano tendida de una oposición leal, que no rendida", y leal, ha precisado, "en todas las decisiones que se adopten y que sean de interés para los andaluces".

Ha incidido así en que "no ha habido ningún tipo de mercadeo" sobre esa posición de Vox en la Mesa de la Cámara --cuya representante será la diputada por Almería Mercedes Rodríguez Tamayo-- y por tanto no se traduce en que vayan a dar algo "a cambio", aunque ha trasladado sus "ganas" de llevar a cabo una oposición con la mano tendida y con diálogo permanente porque viene "de vivir precisamente todo lo contrario (...) por la acción de un Gobierno central que está llevando "a la ruina a los españoles" y que, según ha dicho, ha obligado a Vox a hacer "una oposición tan dura".