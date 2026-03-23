La ONCE celebra la Semana del Grupo Social en Andalucía bajo el lema 'Tecnología con Inclusión. Tecnoinclusión'. - ONCE

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a celebrar la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía desde este lunes, 23 de marzo, hasta el viernes 27, que este año se va a desarrollar bajo el lema 'Tecnología con Inclusión. Tecnoinclusión'. El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y la vicepresidenta del Parlamento de Andaluía, Ana Mestre, han inaugurado en el Centro de Recursos Educativos de Sevilla esta semana de actividades.

Según ha detallado la ONCE en una nota, con ella, la organización quiere compartir con los andaluces su modelo social y acercar la realidad de las personas ciegas a la sociedad, y en esta edición quiere reivindicar especialmente el papel esencial de la tecnología accesible en la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual.

En concreto, son 150 las actividades programadas en las ocho provincias andaluzas. El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha tomado la palabra para inaugurar esta semana, haciendo hincapié en reconocerla "como un punto de encuentro entre la Organización y la sociedad andaluza".

Además, ha expuesto que "la tecnología debe tender puentes y no ser una barrera", acordándose del leit motiv de esta edición. Por su parte, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha querido reivindicar el papel de la ONCE en la autonomía de las personas ciegas "y todo lo que somos se lo debemos a la sociedad que estuvo a nuestro lado". Así, ha afirmado que "hemos hecho accesibles muchas cosas, pero tenemos que seguir trabajando para que la tecnología no deje a nadie atrás".

Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Maestre ha señalado que "desde las instituciones también se pueden salvar muchas barreras si se conocen las necesidades". Así, "el trabajo del Parlamento es tender esa mano que necesitéis, sabiendo que además la merecéis".

No obstante, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, se ha sumado a este agradecimiento a la sociedad, y lo ha extendido también "a los profesionales, que día a día son los mejores del mundo, o así lo apreciamos nosotros".

Tras la inauguración, los asistentes han recorrido el circuito 'Los Cuatro Caminos', una exposición interactiva que simboliza el proceso vital de las personas ciegas hacia la plena inclusión, a través de cuatro ámbitos esenciales: la autonomía personal y vida diaria, la educación, el empleo y el ocio, la cultura y el tiempo libre.

Al acto también han asistido el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucia, Pere Calbó y la Directora general de Servicios Sociales y Acción Social del Ayuntamiento de Sevilla, Rosa Siverio, junto a representantes de las distintas administraciones y entidades sociales de Andalucía.