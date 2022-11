La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en Pedro Martínez (Granada)

María Águeda López, vendedora de la ONCE - ONCE

El cupón de este sábado también ha repartido 20.000 euros en Jaén

PEDRO MARTÍNEZ (GRANADA), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo dotado con 2.000 euros al mes durante diez años en Pedro Martínez (Granada), donde María Águeda López, vendió el cupón premiado, que suma un total de 240.0000 euros.

López es vendedora de la ONCE desde febrero de este año y suele vender a la entrada del área de Servicio El Mirador en la A-92, entre Guadix y Diezma, aunque el sábado se trasladó al mercadillo de Pedro Martínez, donde vendió 54 cupones premiados con 400 euros (21.600 euros en premios) y la serie agraciada con el Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años.

"Estoy muy contenta porque a mí me compra gente necesitada y todos los vendedores del mercadillo, así que es mucha alegría la que siento por ellos, estoy deseando ir allí y saber quién se ha llevado el Sueldazo", ha dicho este domingo al conocer el premio vendido.

El sorteo de la ONCE de este primer sábado de noviembre, que estaba dedicado al sendero histórico de Camí de Cavalls de Menorca, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Jaén.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

El próximo viernes, día 11, la ONCE celebrará su Sorteo del 11/11, que ofrece un premio de once millones de euros y once premios de un millón. Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrecerá este martes, 8 de noviembre, un bote de 120 millones de euros.