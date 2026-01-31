Once instituciones andaluzas participarán en el diseño de actos para conmemorar el centenario de la Generación del 27

Archivo - Fotografía de Federico García Lorca. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la Generación del 27 contará con un Pleno en el que participarán hasta once instituciones andaluzas, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía a la cabeza. Le siguen los ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Granada y del municipio granadino de Fuente Vaqueros; las universidades de Sevilla y Granada; la presidencia de la Fundación Federico García Lorca; la dirección de la Fundación María Zambrano y de la Fundación Rafael Alberti y, por último, la presidencia del Ateneo de Sevilla. Todos ellos contribuirán a "recordar y difundir su legado y saldar nuestra deuda histórica con esta generación excepcional durante los próximos tres años".

Así se detalla en el Real Decreto por el que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes crea y regula la Comisión Nacional con las que celebrar en 2027 los cien años del "acontecimiento que dio nombre a un grupo poético de enorme significado y relevancia en la historia y la literatura españolas". El Real Decreto pretende, además, "poner especial énfasis en la recuperación y visibilización de las mujeres escritoras y creadoras de la Generación del 27, que fueron preteridas por su condición de mujeres, colocándolas en el centro del centenario: 'Las sinsombrero".

"Todos --los miembros de la Generación del 27-- compartieron un fuerte amor por la cultura y el ser humano, y también destacaron por un sólido compromiso con su tiempo y, en su momento, con la República, como demuestra la participación de varias de estas personas en las misiones pedagógicas o el proyecto de La Barraca. La Guerra Civil y la represión posterior marcaron un fin abrupto a una generación inolvidable; algunas personas acabaron asesinadas, como Federico García Lorca, y otras se vieron obligadas a partir al exilio, contribuyendo así a la riqueza cultural de los países de acogida", señala el Real Decreto.

La Comisión Nacional tiene el encargo de "organizar, preparar y promover un programa de actividades coherente, que permita cumplir con creces las funciones de las conmemoraciones culturales; revisar figuras históricas que después de un periodo no siempre son visibles ante la sociedad; apoyar y promover estudios académicos y divulgativos que profundicen y mejoren el conocimiento de las obras desde los más diversos enfoques, incluyendo la perspectiva de género, para enriquecer el corpus ya existente; y celebrar las aportaciones de estos grandes escritores a la literatura y al avance de la sociedad española".

El pasado mes de junio de 2025, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, impulsó la celebración del Centenario en un acto en el que presentó al equipo y entidades encargadas de la organización y diseño de la celebración. El programa de actividades promovido por el Ministerio de Cultura estará formado por distintos ejes temáticos y contará con un equipo formado por tres comisarias y un comisario que trabajarán de forma colaborativa y transversal en una programación plural, representativa y de proyección internacional.