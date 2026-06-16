La OPE arranca en el Puerto de Motril (Granada) con una jornada formativa para reforzar la coordinación del operativo

El Puerto de Motril (Granada) ha acogido este martes la inauguración de una jornada formativa dirigida al personal que participa en la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, un dispositivo que moviliza cada verano a cientos de profesionales. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

MOTRIL (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) ha acogido este martes la inauguración de una jornada formativa dirigida al personal que participa en la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, un dispositivo que moviliza cada verano a cientos de profesionales para garantizar la seguridad y el tránsito fluido de miles de viajeros entre la provincia de Granada y el norte de África, y que exige el máximo nivel de coordinación institucional.

En este encuentro, organizado por la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, participan más de 60 profesionales y una veintena de ponentes, que van a compartir experiencias, procedimientos y aspectos clave del operativo con el objetivo de reforzar la coordinación entre todos los organismos implicados.

La edición 2026 del operativo de la OPE se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre con el objetivo de garantizar un tránsito ágil, seguro y coordinado durante los meses de mayor movilidad entre ambos continentes.

Durante la sesión, el coordinador provincial de la OPE, Pablo Arellano, ha presentado el Plan Especial y Provincial a los participantes, repasando junto a ellos las funciones específicas de cada grupo operativo. El desarrollo de estas jornadas es imprescindible para activar protocolos, ensayar escenarios y cohesionar a los equipos humanos que hacen posible la OPE.

UNA GRAN OPERACIÓN CONJUNTA

La OPE es uno de los dispositivos logísticos más complejos de Europa, en el que intervienen de forma conjunta Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Bomberos, Sanidad Exterior, 112, Junta de Andalucía, Tráfico, Aduanas y el Ayuntamiento de Motril, entre otros.

Este pasado lunes 15 de junio se celebró en las instalaciones del Puerto de Motril la reunión del Comité Provincial de Dirección de la OPE 2026, primer paso para poner en marcha plenamente el operativo, que se extenderá hasta el 15 de septiembre.