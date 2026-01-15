Una operación antidroga descubre 820 plantas de marihuana y 205 viviendas con enganches ilegales en Granada

Marihuana intervenida en la zona norte de Granada - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado un dispositivo en el distrito Norte de Granada que ha permitido desmantelar varios pisos dedicados al cultivo ilegal de droga, con 820 plantas de marihuana intervenidas, descubriendo en paralelo que 205 viviendas contaban con acometidas ilegales para el suministro elétrico. Hay ya dos identificados y está abierta la investigación para determinar a todos los responsables de las plantaciones.

La intervención se saldó con la realización de cinco registros domiciliarios autorizados judicialmente. No se han llevado a cabo detenciones dado que no había nadie en las viviendas, según ha detallado en una nota de prensa la Policía Nacional, que llevaba a cabo esta operación este pasado miércoles con la participación de más de un centenar de efectivos.

Se han incautado también de casi 40 kilos de cogollos ya empaquetados. Además, se encontró una pistola con dos cargadores, 21 cartuchos, y un kit de acoplamiento que convierte la misma en un subfusil de asalto. También se han encontrado dos máquinas, una con la que presuntamente empaquetaban y otra para contar billetes en este operativo del que ha informado este jueves el diario Ideal.

Se ha desarrollado dentro del conocido como Plan Norte y ha movilizado a dos unidades de Intervención Policial, y otra de Prevención y Reacción, al Grupo de Policía Judicial de la comisaría del distrito y a la Científica. Han participado también varios empleados de la compañía eléctrica Endesa.

El objetivo del mismo se centró en la inspección de las conexiones eléctricas en las viviendas de la zona, desmantelando de manera paralela varios pisos dedicados al cultivo interior de marihuana. Durante el dispositivo, que comenzó antes de las 7,00 horas, se realizó con Endesa la inspección de las instalaciones eléctricas pertenecientes a 205 viviendas, resultando que todas ellas contaban con acometidas ilegales.

La operación permitió desmantelar varias plantaciones interiores que contaban con sistemas de iluminación, ventilación y control de temperatura, lo que favorecía el cultivo "acelerado" de las plantas. En total se tiró abajo la puerta de hasta cinco viviendas investigadas, resultando todas ellas positivas en cuanto al cultivo de marihuana. Así las cosas, Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar la propiedad y custodia de dichas plantaciones.