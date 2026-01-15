Intervenidas 1.509 plantas de marihuana en una operación contra el fraude eléctrico en Deifontes (Granada)

Agente de la Guardia Civil ante una plantación de marihuana en la operación contra la defraudación de fluido eléctrico en Deifontes (Granada) - GUARDIA CIVIL

DEIFONTES (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a ocho personas de entre 26 y 57 años como supuestas autoras de un delito de defraudación de fluido eléctrico y a tres de ellas, además, de otro ilícito de cultivo y elaboración de droga, en una operación desarrollada en Deifontes, en la comarca de los Montes, en la que se han intervenido 1.509 plantas de cannabis sativa.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado de que el pasado 8 de enero se llevó a cabo la operación 'Far Sete', en la que agentes de la Benemérita, con el apoyo de técnicos de la compañía eléctrica, realizaron varias inspecciones en diferentes inmuebles de Deifontes. Como resultado, se localizaron enganches ilegales en ocho viviendas.

Además, en tres de los inmuebles inspeccionados se descubrieron centros de producción y elaboración de marihuana, en los que se incautaron un total de 1.509 plantas. Los técnicos de la compañía eléctrica retiraron, asimismo, unos 400 metros de cableado utilizado para las conexiones fraudulentas.