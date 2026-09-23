El operativo contra el narcotráfico en Loja (Granada) ya lleva once registros y 619 plantas de maríhuana aprehendidas

Archivo - Imagen de archivo de una peración contra el cultivo de marihuana - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El operativo especial desplegado desde este pasado martes por la Guardia Civil en la ciudad granadina de Loja para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia asociada ya ha supuesto once registros, así como la incautación de 619 plantas de marihuana de cultivos 'indoor', 1.520 gramos de picadura de marihuana, así como siete plantas de exterior.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado este miércoles en un comunicado, en el que también detalla que actualmente se instruyen diligencias por la comisión de cuatro delitos contra la salud pública y nueve por defraudación de fluido eléctrico.

La Guardia Civil ha especificado que la operación continúa abierta en la ciudad del Poniente granadino, donde durante la jornada del martes se desplegó un dispositivo en el que han participado unidades de investigación y de seguridad ciudadana de la compañía de Loja apoyadas por la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia y la Unidad Aérea.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que ha sido preguntado este miércoles por los periodistas sobre esta intervención de la Benemérita en Loja, ha señalado que el pasado domingo el cuerpo fue alertado por varias llamadas que apuntaban a que había habido disparos en una barriada. La investigación de la Guardia Civil sobre este suceso continúa, si bien no se registraron heridos.

Montilla ha explicado que, sin prejuicio de que la investigación en torno a este tiroteo siga su curso, en la jornada de este pasado martes comenzó "una importante operación" contra el cultivo de marihuana que se ha saldado con las referidas cantidades de droga incautadas antes señaladas, así como la identificación de personas.