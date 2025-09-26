El operativo del Cristo del Paño de Moclín (Granada) se prepara para recibir a miles de romeros el domingo 5 de octubre

MOCLÍN (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El operativo del Cristo del Paño de Moclín, en el Poniente de Granada, ha comenzado sus trabajos para recibir a miles de romeros el domingo 5 de octubre con la participación del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno central, que contribuyen con "un amplio dispositivo de personal y medios técnicos".

Esta devoción está documentada desde el siglo XVII, cuando ya se hacía mención a sus "cualidades milagrosas" que surgieron, según cuenta la historia local, de la supuesta curación de un sacristán que tenía la vista casi perdida por cataratas, conocida como la enfermedad del paño.

Desde 2014, hace más de una década, la romería del Cristo del Paño no tenía lugar en domingo, como vuelve a ocurrir este año, según ha detallado este viernes el Ayuntamiento de Pueblos de Moclín. En este contexto, el operativo para recibir y atender a los miles de romeros que suelen acompañar a la venerada imagen está listo para la multitud que se prevé llegue al municipio de los Montes Occidentales.

"Sabemos por la experiencia que son muchísimas las personas de toda Andalucía que viven con fe, emoción y entusiasmo este día", ha explicado el alcalde de Moclín, Marco Pérez, que ha presidido la reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo de esta Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

"Como cada año, contamos con protocolos preventivos y de emergencias, con un equipo de más de 250 personas y con medios técnicos como helicópteros, UVIs móviles, retenes de bomberos y más de una veintena de vehículos de diversos cuerpos de seguridad. De cara a este día todo tiene que desarrollarse como los asistentes a la romería esperan", ha asegurado el alcalde moclineño.

Así que la Delegación del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento aúnan esfuerzos para el normal desarrollo de este evento religioso, que procesiona un lienzo del siglo XV a la que se atribuyen propiedades curativas y que también es conocida por su presencia en la obra lorquiana 'Yerma'.

Es un dispositivo similar al movilizado otros años, puesto que este municipio, de unos 3.500 habitantes, está acostumbrado a acoger durante la jornada del 5 de octubre a entre 10.000 y 12.000 personas, decenas de autobuses y cientos de turismos de distintas provincias.

"Aunque la romería se celebra año tras año, la organización del dispositivo requiere el esfuerzo y colaboración de todas las administraciones y de muchísimas personas, porque las necesidades y protocolos van cambiando. Por eso no nos cansamos de agradecer esa cooperación de cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, parroquia" a fin de "que todo salga bien", ha comentado el alcalde.

Pérez se ha reunido estos días con técnicos del Ayuntamiento, miembros de la Guardia Civil, el Infoca, el 061, el 112, Protección Civil, Distrito Sanitario, Parroquia, Servicios Medioambientales, Grupo de Emergencias de Andalucía, Policía Autonómica y Policía Local. Todos ellos forman parte del dispositivo que se activará el próximo domingo 5 de octubre, en poco más de una semana.

Más allá de la jornada central, las celebraciones por el Cristo del Paño comienzan mucho antes de la romería y este domingo 28 de septiembre ya tiene lugar la bajada de la imagen en la Iglesia de la Encarnación, junto al conocido Castillo de Moclín. En apenas 48 horas, los horquilleros del Santísimo Cristo del Paño bajarán el lienzo, que deja durante un mes su habitual ubicación (sobre el sagrario del templo) para quedar expuesto al público.

"Desde este fin de semana ya esperamos a muchísimas personas. Y la parroquia celebra actos en torno al Cristo durante casi todo el mes de octubre, en el que también se puede visitar. Es nuestra fiesta local, pero sabemos que tiene muchísima repercusión dentro y fuera de Moclín y la provincia", ha adelantado la concejala de Cultura, Natalia Moreno.

Según la tradición oral, este lienzo fue utilizado por los Reyes Católicos como estandarte y sus cualidades milagrosas le fueron atribuidas a partir de la supuesta curación de un sacristán que tenía la vista afectada por la enfermedad del paño (cataratas).