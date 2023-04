La oposición abandona el Pleno de Córdoba antes de comenzar tras pedir al alcalde que permita acceso libre

El gobierno local defiende que el control es el mismo que se ha hecho "en otras ocasiones" y que se hace "en muchas instituciones"



CÓRDOBA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Córdoba --PSOE, IU, Vox y Podemos-- han abandonado este jueves el salón de plenos, con parte de aplausos, antes de iniciarse la sesión ordinaria, previa al Debate del Estado de la Ciudad, y tras pedir al alcalde, José María Bellido (PP), que retirara el sistema de solicitud de acreditaciones puesto en esta jornada para asistir a los dos plenos y que permitiera el acceso libre a la ciudadanía.

Desde los grupos de la oposición han cuestionado que se hayan controlado los accesos, con la petición de DNI y la entrega de hojas a los asistentes en las que se recogen artículos del Código Penal sobre las penas de multa y prisión a las que se podrían enfrentar en caso de incumplimiento de las normas.

Se trata de "un documento que coarta y atemoriza a los ciudadanos", según ha manifestado el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, quien ha reclamado al regidor que "pida perdón y retire el documento", después de que "no ha ocurrido nada durante todo el mandato para que monte la que han montado" y, por contra, "abran las puertas y permitan el acceso".

Además, los grupos han advertido de que el salón de plenos se ha llenado de miembros de Nuevas Generaciones y a tal efecto han preguntado "qué temen" desde el gobierno local en la celebración del Pleno, criticando que se haya tenido que acreditar el público y desde la Policía Local hayan parado al concejal del PSOE Joaquín Dobladez en la puerta del Consistorio preguntándole "a dónde va", ha relatado Romero.

Mientras, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha reprochado que "en estos cuatro años y en los cuatro anteriores jamás se ha cercenado la libertad de los ciudadanos a venir al Pleno, porque están en su derecho, y exigirles una acreditación, cuando esa no es la costumbre, es cercenar su derecho", a la vez que "darles el papel amenazante" con el Código Penal es "alegal, inmoral y tener poca vergüenza con la ciudadanía", ha expresado.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha manifestado tras lo vivido en el último Pleno que al gobierno local "no le gusta que le lleven la contraria", de modo que "hoy se han inventado este sistema de acceso restringido, previo aviso a los cachorros de Nuevas Generaciones para que vengan temprano e intentaran llenar el Pleno", ha apostillado, para criticar que "no se permita el acceso libre a policías, bomberos, trabajadores de Sadeco y sociales", algo que ha tachado "de vergüenza ajena, porque si no se comportan, se desalojan". Y ha pedido al alcalde que "no vuelva a técnicas autoritarias, déspotas y radicales más propias de la oposición".

Y el portavoz de IU, Pedro García, ha lamentado "la desagradable sorpresa de que el Ayuntamiento se ha convertido en un búnker, al no poder entrar por ningún lado", con situaciones "esperpénticas" como la vivida con el edil del PSOE parado por la Policía Local, al tiempo que ha subrayado que el equipo de gobiero "algo teme" y que este sistema "refleja bastante bien el despotismo de los cuatro años de mandato".

POSTURA DEL GOBIERNO LOCAL

Frente a ello, el delegado de Seguridad y Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), ha defendido que "no se coarta la libertad de nadie" y que "se hace lo que se ha hecho en este Ayuntamiento en otras ocasiones", así como "en muchas instituciones, como el Parlamento andaluz, el Congreso de los Diputados y el Ayuntamiento de Sevilla, que gobierna el PSOE", ha agregado.

Asimismo, ha señalado que "el alcalde en el pasado Pleno, con una paciencia infinita, tuvo que recordar hasta en siete ocasiones al público asistente que cumpliera el reglamento del Pleno, que prohíbe cualquier manifestación a favor o en contra, aunque se aplica de modo flexible, y siendo un reglamento que aprobó el PSOE e IU en 2007, con el voto en contra del PP".

En la referida sesión hubo que desalojar el salón, ha precisado el concejal, quien ha añadido que al comenzar este Pleno había "plazas vacantes y acreditaciones". Y ha remarcado que "el Código Penal no es secreto" y se le transmite a la ciudadanía "lo que dice el Código Penal por su propia seguridad jurídica, que también lo aprobó el PSOE", a la vez que ha descartado que "sea amenaza o coacción".

La sesión plenaria ordinaria ha proseguido al haber 'quorum' suficiente, tras contar con 13 concejales, los del PP y CS y el edil no adscrito, David Dorado.