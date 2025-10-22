La oposición de izquierda acusa al PP-A de "impedir a colectivos sociales" seguir en el Parlamento el debate de sanidad

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto (2i), el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (1i) y la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez (2d),junto a otros parlamentarios en un corrillo al inicio de la sesión plenaria. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han acusado al PP-A de "impedir a colectivos sociales" presenciar desde la Cámara autonómica el debate general sobre sanidad que se sustancia este miércoles, 22 de octubre, en el Pleno del Parlamento.

Según han criticado dichos grupos de oposición al Gobierno andaluz del PP-A, la Mesa del Parlamento, en la que el Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta, "ha denegado" este miércoles la petición del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía "para que se habilitara el salón de usos múltiples, con el fin de que diferentes colectivos pudieran seguir el debate sobre sanidad en la Cámara andaluza".

De este modo, "y ante la escasa capacidad de la tribuna de invitados, numerosos colectivos ciudadanos, sindicales y asociativos no podrán asistir ni seguir en directo el debate sanitario que se celebra en el Pleno del Parlamento", según han lamentado desde los grupos políticos de izquierda.

Para el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, resulta "completamente injustificada esta negativa" de la Mesa, "más aún cuando la práctica habitual del Parlamento andaluz ha sido siempre facilitar este espacio a las personas y entidades interesadas en los debates públicos de especial relevancia social", según han remarcado.