La oposición de izquierda intenta sin éxito que la Junta comparezca en el Parlamento andaluz por la guerra en Irán

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de oposición de izquierda en el Parlamento andaluz --Socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía-- han intentado este miércoles sin éxito propiciar una alteración del orden del día de la sesión plenaria de esta semana para incluir en ella una comparecencia del Gobierno andaluz para explicar "las medidas que prevé adoptar en el ámbito de sus competencias ante los efectos de diverso orden que para Andalucía se derivan del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán".

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, ha apelado al artículo 73 del Reglamento del Parlamento para solicitar esta alteración del orden del día al inicio de la sesión plenaria que ha comenzado sobre las 15,00 horas de este miércoles.

El representante socialista ha solicitado esta alteración del orden del día para incluir la referida comparecencia del Gobierno andaluz solicitada por los grupos de izquierda después de que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), hubiera anunciado a su vez un cambio en el orden del día previsto, para comenzar por el debate final del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, dejando como segundo punto el que figuraba como primero, que es el debate para la convalidación o derogación del Decreto-ley 1/2026, de 25 de febrero, por el que se adoptan con carácter urgente medidas de apoyo fiscal por los daños producidos por el impacto de borrascas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El portavoz adjunto socialista ha defendido que la cuestión por la que su grupo y los de Por Andalucía y Adelante solicitaban una comparecencia del Gobierno andaluz es de "calibre internacional" y de "muchísima relevancia", además de que ocasiona "una gran preocupación en el conjunto de la sociedad andaluza", de ahí que consideren oportuno que el Parlamento andaluz acoja este miércoles por la tarde "un debate sobre las consecuencias que puede tener esa guerra" para Andalucía, que es sede, además, de "dos bases norteamericanas", según ha recordado Rafael Recio en alusión a las de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

El presidente del Parlamento ha replicado al diputado socialista que la propuesta de alteración del orden del día que planteaba no había sido "todavía validada por la Mesa" de la Cámara, "ya que se presentó fuera de plazo", por lo que se verá en la próxima reunión del órgano de gobierno del Parlamento de cara a su posible inclusión en el siguiente Pleno, según ha indicado.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha tomado en ese momento la palabra para replicar a Aguirre que la propuesta, con fecha de registro del pasado 9 de marzo, sí había sido ya "calificada por la Mesa", algo que ha negado el presidente del Parlamento, quien ha agregado que "el criterio consolidado" de la Cámara andaluza "es que si la iniciativa no ha pasado por la Mesa y ha sido validada, no puede" incluirse en el Pleno.

Tras ello, y pese a las protestas que desde sus escaños han realizado los diputados de los grupos de oposición que solicitaban esa comparecencia del Gobierno andaluz este mismo miércoles, el presidente del Parlamento ha sometido a votación sólo su propuesta de alteración del orden del día para comenzar con el debate final del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, dejando en segundo lugar el debate del referido decreto sobre ayudas por los temporales, que ha sido aprobado con los votos a favor de PP-A y Vox y el rechazo de los grupos de oposición de izquierda.

Tras ello, el presidente del Parlamento ha dado inicio al debate final del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía con la intervención de la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza.