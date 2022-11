La oposición reitera en Comisión sus críticas al Presupuesto, que para la Junta es "el que necesitan los andaluces"

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto de 2023 ha continuado este lunes su tramitación con su desglose en la Comisión de Economía del Parlamento andaluz, donde los grupos han reiterado sus críticas para las cuentas del próximo año, que según ha defendido la consejera del ramo, Carolina España, son "las que necesitan los andaluces en este momento" y están además marcadas por una "apuesta sin precedentes" por el tejido productivo.

Los principales detalles del Presupuesto, de un volumen algo superior a los 45.000 millones de euros, se han trasladado en este foro, donde España ha insistido en que será no sólo el que presupuesto que más dinero destine a gasto social en Andalucía de la historia, más de 27.700 millones de euros entre sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo y cultura, sino que también hace una apuesta "sin precedentes" por el tejido productivo, destinando más de 6.000 millones de euros a medidas de apoyo a éste.

"Los andaluces necesitan empleo. Y para que haya empleo es necesario que Andalucía sea una tierra atractiva para la inversión", ha señalado la consejera, que se ha referido también a la "estabilidad que ofrece el Gobierno andaluz en este momento de incertidumbres" como una de las bazas que hacen que Andalucía sea una región atractiva para los inversores.

En este sentido, el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 contempla un total de 6.016 millones de euros en medidas de apoyo al tejido productivo, que se aglutinan en torno a las políticas de dinamización económica e industrial (890,3 millones), de I+D+i y de apoyo a la digitalización (898,8 millones), de apoyo al sector primario (2.631,8 millones), de agua y litoral (448,2 millones) y de infraestructuras y transporte (1.146,9 millones).

Estos 6.016 millones que el proyecto de Presupuestos de 2023 contempla para apoyo al tejido productivo suponen un 34,7% más, esto es 1.552,9 millones de euros más, que lo destinado a estas políticas en 2022, cuando el Parlamento rechazó el proyecto de Presupuestos para este año y hubo de prorrogarse las cuentas de 2021. Además, se aumenta en un 87% las partidas destinadas a I+D+i, en un 175% el presupuesto de industria y en un 83% el presupuesto destinado a inversiones.

La consejera ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz, plasmada en el proyecto de Presupuestos, por medidas encaminadas a reducir el desempleo. Y, en este sentido, además de las medidas de apoyo al tejido productivo ha señalado que el presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo aumentará en 2023 casi un 20%, hasta alcanzar la cifra global de 1.100 millones de euros.

"Queremos seguir liderando la creación de empleo. Sabemos que el momento es muy complicado, con una inflación muy alta, en niveles desconocidos en décadas, y previsiones de crecimiento muy por debajo de las que hemos tenido estos años atrás. Pero los datos reconocen el buen trabajo que ha hecho Andalucía y por ello vamos a seguir en la misma línea".

MENOS IMPUESTOS, MÁS CONTRIBUYENTES

En este sentido, la consejera ha avanzado el dato de contribuyentes andaluces en 2021, que acaba de hacer público la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), que señala que desde 2018 a 2021 se ha incrementado en Andalucía el número de declaraciones del IRPF en 394.000, lo que representa un 11,2% más.

Este incremento en el número de declaraciones (y de contribuyentes, que superan los 400.000 nuevos entre 2018 y 2021) ha tenido como consecuencia el incremento de la recaudación, sólo por IRPF y sólo de la cuota autonómica, en 1.174,9 millones de euros más en 2021 que en 2018, lo que representa un incremento del 23,4%.

"Es la prueba, otra más, de lo que venimos diciendo: que bajar los impuestos, como estamos haciendo en Andalucía, funciona. Hemos conseguido recaudar más, dejando más dinero en el bolsillo de los andaluces", ha indicado la consejera.

ENVOLVENTE Y PRIORIDADES

Por lo demás, la consejera ha explicado que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 asciende a 45.603,8 millones de euros, lo que representa un incremento de 5.199,6 millones de euros y un 12,9% con respecto al último presupuesto aprobado.

España ha insistido en que se trata de unos presupuestos "responsables, adaptados a la realidad del momento y a las necesidades que los andaluces tienen en esta época de incertidumbre", y se ha referido al contexto económico mundial, marcado por una elevada inflación, que se ha visto agravada por las repercusiones de la invasión rusa en Ucrania, "justo cuando dejábamos atrás la profunda crisis económica causada por el Covid-19".

El Presupuesto de la Junta para 2023 tiene dos prioridades básicas: el refuerzo de los servicios públicos esenciales (a los que se destina más del 60% del presupuesto global) y el máximo aprovechamiento de los Fondos Europeos "para generar empleo y atraer inversiones".

La consejera también ha destacado, en lo que se refiere al Presupuesto específico de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para 2023, el incremento del 52,9% del mismo, de modo que pasa de 392,13 millones en 2022 a 599,66 millones en 2023.

Este incremento se explica en la dotación de 100 millones de euros más para desarrollo empresarial en el marco de la subvención global Feder Andalucía 2014-2020, en el incremento en 75 millones de euros de instrumentos financieros a disposición de las empresas dentro del Fondo de Desarrollo Urbano, y en la contratación de asistencia técnica para refuerzo de la gestión de los Fondos Europeos.

Por primera vez, además, aparece dotada la nueva agencia Andalucía Trade en los Presupuestos de la Junta, con una partida de 31,42 millones de euros, al tiempo que deja de aparecer una consignación para Extenda, integrada en Trade.

Tras su desglose, los grupos han reiterado sus objeciones al texto, que según el PSOE-A es "irreal" no porque difieran las previsiones de crecimiento elaboradas por la Junta y por la AIReF, sino porque "no ejecutan lo que ponen en su presupuesto", ha esgrimido la diputada Alicia Murillo, que también ha considerado que estas cuentas "no resuelven los problemas de las familias".

También ha señalado que "casi una cuarta parte" de los ingresos que proyecta la Junta en 2023 procedan de transferencias del Gobierno central o la Unión Europea, algo en lo que ha coincidido la portavoz de la confluencia de izquierdas Por Andalucía, Inma Nieto, apuntando que con ello "se vuelve a minar la autonomía andaluza".

Nieto ha afeado asimismo la política fiscal del Gobierno andaluz, que ha tachado de "fracaso". En este sentido, ha apuntado que la AIRef cifra el impacto en los ingresos de la nueva bajada de impuestos en 203 millones, y el acumulado de las anteriores reducciones se traduce en un "agujero fiscal" de más de 1.100 millones de euros que las arcas públicas dejan de ingresar.

Las críticas han llegado también desde Vox, donde el diputado Rodrigo Cortés ha lamentado que la Junta no haya sido "más agresiva" en su reducción fiscal, y ha cuestionado el elevado importe del pago de la deuda. "No compartimos la alegría de unos presupuestos expansivos porque conocemos la letra pequeña de lo que viene", ha dicho.