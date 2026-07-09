Las organizaciones agrarias andaluzas, satisfechas con la continuidad de Fernández-Pacheco como consejero de Agricultura

Imagen de archivo del consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias andaluzas se han mostrado satisfechas con la continuidad de Fernández-Pacheco al frente de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y se han destacado la importancia de dar continuidad al trabajo conjunto entre la Administración y el sector para afrontar los retos del campo andaluz.

En declaraciones a Europa Press, las organizaciones agrarias han señalado como importantes desafíos del sector: la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC), la defensa de un presupuesto agrario suficiente, la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, la gestión del agua, el relevo generacional y la simplificación administrativa, entre otros.

En este contexto, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha trasladado su satisfacción por la continuidad de Ramón Fernández Pacheco y su equipo al frente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, asegurando que "habíamos pedido que continuara el equipo que estaba funcionando, y eso es lo que ha ocurrido, con lo cual no podemos más que estar satisfechos".

Al hilo, Serra ha asegurado que "tenemos por delante un periodo de incertidumbres y retos que son muy importantes y contar con un equipo capaz que conozca el tema y que esté al día de los problemas que tienen los sectores es una buena noticia".

Igualmente, ha identificado la nueva Política Agraria Común (PAC) como uno de los principales desafíos a abordar en los próximos años. Además, "la crisis de precios constituye una amenaza constante para el sector agrario", ha apuntado. A ello se suma la gestión del agua, como otro de los temas "críticos" que requiere atención desde la administración. Así, el presidente ha reconocido que desconoce a la nueva consejera de Medio Ambiente y ha expresado cautela respecto a su desempeño.

Por su parte, UPA Andalucía ha valorado la continuidad de Ramón Fernández-Pacheco al frente de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, una decisión que "aporta estabilidad en un momento clave para el futuro del campo andaluz". La organización ha considerado "especialmente importante" que esta continuidad vaya acompañada del mantenimiento del equipo directivo y técnico de la Consejería, con el que se ha consolidado durante los últimos cuatro años una interlocución "fluida, permanente y constructiva".

En esta línea, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, ha destacado que la relación mantenida en esta legislatura ha permitido abordar numerosos asuntos de interés para los agricultores y ganaderos familiares desde el diálogo y la colaboración institucional.

Por tanto, "valoramos la continuidad porque garantiza estabilidad y porque permite dar seguimiento al trabajo realizado durante los últimos cuatro años", ha subrayado. Además, "confiamos en que se mantenga el equipo directivo y técnico de la Consejería, con el que hemos construido una interlocución permanente, leal y eficaz que debe seguir siendo la base para afrontar los importantes retos que tiene el campo andaluz", ha afirmado.

Sobre esa base de diálogo consolidado, UPA Andalucía ha ofrecido al consejero una colaboración "permanente" y "leal" para seguir trabajando en defensa de los agricultores y ganaderos familiares. Asimismo, la organización ha reiterado su disposición a encontrar puntos de encuentro con la Administración autonómica, siempre que las políticas públicas tengan como objetivo fortalecer la agricultura y la ganadería familiar, "verdadero pilar económico, social y territorial de Andalucía".

Para UPA Andalucía, la prioridad "absoluta" continúa siendo garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, principal problema que afronta actualmente el sector y condición imprescindible para asegurar su futuro. "La prioridad andaluza debe ser que quienes producimos los alimentos podamos vivir dignamente de nuestro trabajo. Sin rentabilidad no habrá relevo generacional, ni innovación, ni sostenibilidad, ni futuro para nuestros pueblos", ha remarcado Cózar Pérez.

Igualmente, UPA Andalucía ha considerado necesario que la hoja de ruta de la política agraria andaluza continúe centrada en cuestiones estratégicas como la defensa de una Política Agraria Común con mayor presupuesto y un reparto más justo y social de las ayudas; el fortalecimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos; la incorporación de jóvenes y mujeres al campo; la simplificación administrativa; la modernización y digitalización de las explotaciones; la mejora de los regadíos; la adaptación al cambio climático; soluciones al problema de la falta de mano de obra y la aprobación de una Ley Andaluza de la Agricultura y Ganadería Familiar.

Asimismo, desde UPA Andalucía han defendido que la comunidad "siga liderando los grandes debates agrarios europeos" y ha trasladado a las instituciones comunitarias la necesidad de proteger un sector estratégico para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. "Andalucía es la principal potencia agrícola de Europa y su voz debe tener un peso determinante en las decisiones que se adopten en Bruselas". Por tanto, "necesitamos políticas que protejan a quienes producen alimentos y que sitúen a la agricultura y la ganadería en el lugar estratégico que merecen", ha indicado el secretario.

Además, la organización ha reiterado su compromiso de mantener una interlocución "permanente, leal y constructiva" con la consejería de Agricultura para afrontar, desde la unidad y la colaboración institucional, los grandes desafíos del sector. "Nuestra organización encontrará siempre el camino del diálogo y la colaboración con la Junta de Andalucía". Porque, "los retos que tiene por delante el campo andaluz requieren estabilidad, continuidad, responsabilidad y una interlocución fluida que permita adoptar soluciones eficaces para los agricultores y ganaderos familiares", ha concluido.

Igualmente, COAG Andalucía ha felicitado a Ramón Fernández-Pacheco por su nombramiento como consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para la nueva legislatura y le ha deseado "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa".

En este sentido, confía en que "esta nueva legislatura permita seguir avanzando desde el diálogo y la colaboración para afrontar los importantes desafíos que tiene por delante el sector, entre ellos la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC), la defensa de un presupuesto agrario suficiente, la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, la gestión del agua, el relevo generacional y la simplificación administrativa".

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha valorado positivamente la conformación del nuevo Gobierno andaluz, especialmente, la continuidad en áreas estratégicas para el sector. Así, las carteras con una incidencia directa sobre temas clave para el futuro del modelo cooperativo. Por esta razón, la federación ha considerado relevante que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural continúe bajo la responsabilidad de Ramón Fernández-Pacheco.

Al hilo, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ha considerado fundamental contar con equipos que conozcan la realidad de las cooperativas agroalimentarias, su dimensión económica y social, su papel en la vertebración del territorio y su capacidad para generar empleo, fijar población y aportar valor añadido a las producciones agrarias y ganaderas de Andalucía.

Por último, la federación ha subrayado la importancia de preservar los cauces de interlocución ya consolidados con la Administración andaluza y de seguir avanzando desde el diálogo, la estabilidad institucional y la coordinación entre departamentos.