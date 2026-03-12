Organizaciones agrarias y ayuntamientos convocan concentración ante la Subdelegación en Granada el próximo miércoles

Archivo - Imagen de archivo de protestas agrarias ante la Subdelegación del Gobierno de Granada - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La movilización convocada en Granada el próximo 18 de marzo para reclamar al Gobierno central que rectifique el decreto de ayudas aprobado tras el tren de borrascas de este invierno e incluya a todas las comarcas de la provincia que han sufrido daños tendrá lugar entre las 11,00 y las 13,00 horas a las puertas de la Subdelegación, en el centro de la capital granadina. La convocatoria parte de Cooperativas Agroalimentarias de Granada (Faeca), junto con Asaja, COAG y UPA, así como de los ayuntamientos de los municipios afectados.

Según han indicado en una nota conjunta Faeca, Asaja, COAG y UPA, se trata de "unir fuerzas para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia". El motivo de la protesta es en concreto la exclusión de seis comarcas granadinas del decreto estatal que regula las ayudas por los daños provocados por los temporales registrados durante los meses de enero y febrero.

Durante esas semanas se produjo un tren de borrascas que dejó lluvias intensas, inundaciones y numerosos problemas en explotaciones agrarias, infraestructuras y caminos rurales. Estos episodios llegaron además en un momento especialmente delicado para el campo granadino, que "arrastra varios años de sequía muy severa que ya ha reducido de forma importante los rendimientos y las rentas de muchas explotaciones", han detallado las principales organizaciones agrarias.

El Gobierno central aprobó el pasado 19 de febrero un Real Decreto-ley con medidas para paliar los daños provocados por estos temporales, que contempla un paquete de 2.874 millones de euros para el sector agrario, según las cifras que han facilitado estas mismas organizaciones. De esa cantidad, "2.174 millones se destinan a ayudas directas para agricultores y ganaderos con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas".

Sin embargo, según Faeca, Asaja, COAG y UPA, "el decreto establece una delimitación territorial de los municipios afectados que deja fuera a seis comarcas de la provincia de Granada pese a haber sufrido daños". Las zonas excluidas son Los Montes, Alpujarra, Valle de Lecrín, Guadix, Baza y Huéscar. Esta situación dejaría fuera de las ayudas a 34 cooperativas y afectaría directamente a unos 23.500 agricultores y ganaderos de la provincia, de los 17.600 pertenecen a cooperativas.

De mantenerse esta exclusión, las cooperativas de Granada podrían dejar de recibir alrededor de 63 millones de euros en ayudas, lo que supondría entre 5.000 y 25.000 euros por explotación, en función de la renta de 2024. En total, la provincia dejaría de percibir unos 84 millones de euros, según estas mismas estimaciones.

Las pérdidas totales estimadas superan los 117 millones de euros, el 40 por ciento de la producción, en su mayor parte en olivar (más de 84.000 hectáreas dañadas de las que el 75 por ciento pertenecen a cooperativas), aunque también cereal. Además, desde el sector recuerdan que las comarcas que han quedado fuera del decreto coinciden en gran medida con algunas de las zonas agrarias más desfavorecidas de la provincia, donde las rentas agrarias son más bajas y existen mayores dificultades estructurales.

Por este motivo, exigen "la revisión inmediata del decreto y la inclusión de las comarcas afectadas". Las organizaciones convocantes hacen en este contexto un llamamiento a agricultores, ganaderos, cooperativas y representantes institucionales de toda la provincia para que participen en esta protesta en defensa del campo granadino.